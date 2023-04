Xiaomi Band 7 NFC: arriva la versione Global, ma a che prezzo?

Così all'improvviso, compare sul sito occidentale ufficiale Xiaomi Band 7 NFC, la rinnovata versione della smartband Xiaomi dotata di una più ampia connettività. Come la compagnia ci ha abituato da qualche anno a questa parte, infatti, ogni generazione di smartband è segnata dal lancio di almeno due modelli: uno standard e uno dotato di connettività NFC. Una specifica che può far comodo ad alcuni utenti, cioè a coloro che sono soliti utilizzare un indossabile del genere come metodo di pagamento.

Xiaomi Band 7 NFC: annunciato il lancio ufficiale sul mercato Global

Confrontando le specifiche, Xiaomi Band 7 NFC è identica alla variante normale, se non per una variazione pressoché impercettibile di peso, essendo più leggera (13,5 anziché 13,8 grammi). La vera novità è appunto la connettività, con il supporto NFC che apre alla possibilità di utilizzare la smartband come metodo di pagamento contactless abbinandola alle proprie carte VISA e Mastercard; inoltre, così come il più avanzato modello Pro, anche la variante NFC offre il supporto ad Alexa come assistente vocale grazie all'utilizzo del microfono integrato.

Manca ancora un'ufficializzazione concreta, perché a parte il fatto che Xiaomi Band 7 NFC sarà disponibile anche Global non viene specificato quando e a quale prezzo, anche se immaginiamo non manchi molto all'annuncio per l'Italia, magari in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2023. Provando a fare un'ipotesi per il prezzo, considerato che Xiaomi Band 6 e 6 NFC costavano 49,99€ e 54,99€, e considerato che Xiaomi Band 7 costa 59,99€ e la variante Pro 99,99€, può darsi che Xiaomi Band 6 NFC costerà attorno ai 64,99€.

