Xiaomi Fan Festival 2023: al via le offerte speciali per il 13° compleanno

Con la primavera e l'arrivo del mese di aprile è tempo di festeggiamenti in casa Xiaomi: la compagnia cinese celebra il suo tredicesimo compleanno e per l'occasione non mancano una sfilza di offerte speciali e tante occasioni per risparmiare sul meglio dell'ecosistema del brand. Lo Xiaomi Fan Festival 2023 è cominciato: ecco tutti i dettagli sull'iniziativa promozionale dello store ufficiale!

Xiaomi festeggia il 13° compleanno con sconti e coupon: il Fan Festival 2023 è cominciato

Il festival degli appassionati di Xiaomi durerà fino alle ore 09.59 del 6 aprile, o meglio la prima fase. Questi ultimi giorni di marzo e l'inizio di aprile sono caratterizzati dal Round 1 dello Xiaomi Fan Festival 2023. Il compleanno vero e proprio si festeggia proprio nella giornata del 6 aprile, dove sicuramente non mancheranno sorprese top!

Ma in cosa consiste il Round 1 dell'evento? Per prima cosa effettuando il login quotidiano sarà possibile riscattare dei Mi Point bonus: questi sono i punti dello store ufficiale e vengono accumulati ed utilizzati per ricevere ulteriori sconti sugli acquisti effettuati nell'e-commerce.

Per l'occasione sono presenti tante offerte sui migliori prodotti Xiaomi e Redmi, sia per quanto riguarda gli smartphone che gli accessori e i dispositivi smart home. Non possono mancare all'appello i nuovi modelli della serie Redmi Note 12, così come i dispositivi top della serie Xiaomi 13: tutti sono in offerta lampo per un periodo limitato di tempo.

All'interno della pagina dell'evento trovate tanti prodotti in offerta lampo oppure con codice sconto. Date un'occhiata per scoprire tutti i dettagli dello Xiaomi Fan Festival 2023!

Le occasioni continuano con le altre due fasi dell'evento: dal 6 al 16 aprile (Round 2) e fino al 30 aprile (Round 3). Ricordiamo che il giorno 6 cade il tredicesimo compleanno di Xiaomi: chissà cos'ha in serbo per gli appassionati lo store ufficiale!

