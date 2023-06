Con questo kit Xiaomi 13 Ultra diventa una vera macchina fotografica

Il nuovo top di gamma di Xiaomi è disponibile all'acquisto in Italia e dopo aver visto una selezione di cover, passiamo a qualcosa di leggermente più premium. Il kit fotografico per Xiaomi 13 Ultra trasforma il flagship in una vera e propria macchina fotografica: si tratta del set definitivo per utilizzare a pieno il Camera Phone, in tutta comodità e con un tocco di stile.

Xiaomi 13 Ultra: il kit fotografico del Camera Phone è l'accessorio definitivo

Ma quali sono i vantaggi di questo pacchetto? Il kit fotografico è pensato appositamente per sfruttare a pieno i sensori bordo di Xiaomi 13 Ultra, utilizzando una comoda impugnatura dotata di un pulsante di scatto (ed una batteria integrata da 330 mAh). Il set comprende una cover ed un'impugnatura aggiuntiva: combinando entrambi il dispositivo può essere maneggiato come una macchina fotografica. Sono inclusi anche un laccio, un adattatore da 67 mm ed un copriobiettivo.

Il kit fotografico dedicato a Xiaomi 13 Ultra è disponibile all'acquisto su GizTop, in offerta con codice sconto. Non si tratta di un set economico, ma se puntate a sfruttare il vostro nuovo super flagship come una “vera” macchina fotografica, allora si tratta di un kit da avere!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le