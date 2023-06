Xiaomi 13 Ultra: il Camera Phone con Leica è ufficiale in Italia!

Dopo il lancio in Cina e le varie anticipazioni, ecco che il nuovo Camera Phone della compagnia di Lei Jun arriva finalmente nel nostro paese. Xiaomi 13 Ultra è l'ultimo gioiellino del brand, il modello di punta della serie: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia!

Xiaomi 13 Ultra ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Per quanto riguarda il look, con Xiaomi 13 Ultra si cambia completamente registro rispetto agli altri modelli della famiglia. In questo caso il dispositivo adotta un modulo fotografico principale enorme, una soluzione circolare posizionata nella parte superiore della scocca; questa presenta una trama in pelle vegana e l'effetto finale è sia quello di impugnare un telefono premium che una vera e proprio macchina fotografica.

Lo schermo è un pannello AMOLED curvo WQHD+ da 6,73″ con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, HDR10+ e Dolby Vision. A protezione del pannello troviamo un vetro Gorilla Glass Victus, mentre il corpo è dotato di impermeabilità IP68.

Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 12/512 GB di memorie (LPDDR5X + UFS 4.0); si tratta dell'unico taglio disponibile mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh. Presente all'appello la ricarica wireless da 50W mentre quella cablata si spinge fino a 90W.

Non mancano l'NFC per i pagamenti, un lettore d'impronte sotto lo schermo, raffreddamento al liquido, il supporto Dual SIM 5G, il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e Dual Frequency GPS (L1 + L5). Il software è la MIUI 14, basata su Android 13.

Ovviamente il pezzo forte è il comparto fotografico, in collaborazione con Leica (con lenti Summicron per tutti i moduli). Xiaomi 13 Ultra monta una tripla camera con un sensore principale IMX989 da 50 MP con dimensioni da 1″, apertura variabile f/1.9-4.0, HyperOIS, AF, obiettivo asferico 8P e lunghezza focale da 23 mm. Sono presenti un sensore ultra-grandangolare da 50 MP IMX858 con FOV 122° e supporto macro da 5 cm ed un teleobiettivo IMX858 da 50 MP. Infine abbiamo un super-teleobiettivo a periscopio – sempre IMX858 da 50 MP – con lunghezza focale da 120 mm, OIS e apertura f/3.0.

Xiaomi 13 Ultra debutta in Italia al prezzo di 1.499€ per la sola configurazione da 12/512 GB. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di 20€ grazie ad un coupon dedicato (presente in pagina) ed è possibile ricevere un Redmi Pad da 4/128 GB in regalo. Per saperne di più sul nuovo flagship, eccovi la nostra recensione!

