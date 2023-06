Apple Vision Pro potrebbe cambiare nome in Cina e c’è lo zampino di Huawei

L'ultimo keynote di Cupertino ha portato con sé tante novità sia a livello software che per quanto riguarda la parte hardware ma ovviamente il vero protagonista della serata è stato il primo visore VR della compagnia. Apple Vision Pro tenta di essere qualcosa di differente da quanto visto finora, non un semplice visore ma un vero e proprio “computer spaziale”. Al di là delle novità tecnologiche, potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda il nome in Cina e il motivo sarebbe… la rivale Huawei!

Apple Vision Pro: Huawei ha brevettato il nome molto prima della rivale di Cupertino

Il nome Vision Pro del visore VR di Apple richiama, ovviamente, l'esperienza visiva che caratterizza l'utilizzo dello stesso. I contenuti virtuali diventano fruibili attraverso lo spazio fisico e l'effetto finale è quello di un vero e proprio computer, con una miriade di funzionalità ed un sistema operativo creato ad hoc. Una bella novità, anche se proposta ad un prezzo salatissimo.

La commercializzazione del visore partirà negli USA nel 2024, ma al momento non ci sono dettagli in merito al debutto in altri paesi. Tuttavia è stata scoperta una curiosa coincidenza, che potrebbe portare ad un possibile cambio di nome di Apple Vision Pro in Cina. Infatti è spuntato un marchio registrato nientemeno che da Huawei: il gigante tecnologico cinese ha brevettato il nome Vision Pro il 16 maggio 2019 8con approvazione il 28 novembre 2021.

Il documento in questione – con numero di registrazione 38242888 – rientra nella categoria internazionale 9 e riguarda prodotti e servizi (che comprendono anche dispositivi per la realtà virtuale). Il periodo di esclusività del nome terminerà il 27 novembre 2031.

Insomma, sembra proprio che il nome Vision Pro possa essere “bloccato”, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. In vista di una futura commercializzazione del visore di Apple all'interno del paese potrebbe essere un problema (anche vista la durata fino al 2031).

A questo punto, restando nel campo delle ipotesi, potrebbero esserci tre scenari: Apple opterà per un cambio di nome del suo dispositivo, oppure potrebbe scegliere di contrattare con Huawei per l'utilizzo del marchio Vision Pro. La terza ipotesi è la meno complessa: Apple potrebbe decidere di non lanciare il dispositivo in Cina. Ovviamente, come sottolineato in più punti, si tratta solo di congetture: al momento il lancio di Apple Vision Pro è previsto negli USA e non si conoscono altri dettagli.

