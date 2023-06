Apple: tutte le novità di iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e watchOS 10

In occasione della WWDC 2023, Apple ha finalmente annunciato le nuove versione dei sistemi operativi che alimentano iPhone, iPad, Mac e Watch. Le novità più grandi riguardano sicuramente il grande restyiling per watchOS 10, ma nel corso dei prossimi mesi assisteremo anche ad un rinnovato impegno per il gaming su Mac grazie alla nuova Game Mode di macOS Sonoma. Il nuovo iOS 17, inoltre, permetterà agli utenti di iPhone e iPad di personalizzare ancora di più l'esperienza d'uso, sfruttando anche la nuova app Journal.

Nuovi poster contatti, modalità StandBy, Widget, Siri e Game mode: Apple rivoluziona gli OS

iOS 17 e iPadOS 17: tutte le novità

Partiamo da iOS 17, il tanto atteso aggiornamento che consentirà di personalizzare le schede contatti con poster creati ad-hoc per ogni persona. Fino ad oggi è stato possibile inserire un'immagine per i nostri contatti, ma con l'arrivo del nuovo aggiornamento potremo creare una grafica tutta nuova e sempre diversa per ognuno di essi. Con NameDrop, inoltre, sarà possibile condividere facilmente le schede tramite AirDrop.

Una delle novità più interessanti è sicuramente la modalità StandBy che consentirà di visualizzare informazioni a schermo quando l'iPhone è in carica tramite MagSafe. Questa nuova modalità permetterà di trasformare lo schermo dello smartphone in uno smart display, visualizzando orario, notifiche, e informazioni in modo tutto nuovo.

Con Live Voicemail sarà possibile ottenere una trascrizione in diretta dei messaggi lasciati nella casella vocale, mentre con la funzione Check In sarà possibile avvisare tramite iMessage gli amici del nostro arrivo in una determinata posizione. L'app Journal (Diario), inoltre, consente di tenere memoria degli avvenimenti importanti, con annotazioni, immagini e scritture giornaliere. Novità fondamentali anche per Siri, che come preannunciato perde il “Hey“: con iOS 17 infatti sarà possibile pronunciare soltanto “Siri!” per attivare l'assistente vocale.

iPadOS 17, invece, guadagna la possibilità di sfruttare i nuovi layout flessibili, mentre sarà possibile lavorare con i PDF direttamente nell'app Note con modalità inline. Arriva anche una lockscreen ri-disegnata per favorire l'utilizzo dei widget sul lato sinistro dello schermo.

watchOS 10: tutte le novità

Con watchOS 10, Apple riprogetta completamente come vengono visualizzate le informazioni su Watch. L'aggiornamento del sistema operativo include nuovi modi di navigare, consentendo di accedere più rapidamente ai contenuti. Le app avranno un aspetto tutto nuovo, con un design che favorisca la fruizione di più informazioni contemporaneamente.

Gli sviluppatori possono aggiornare da subito le loro app per adottare il nuovo linguaggio di design ed adeguarsi a watchOS 10, prima che questo venga rilasciato ufficialmente in autunno. Il nuovo aggiornamento include anche diversi nuovi quadranti come quello dedicato Snoopy oppure la nuova Tavolozza che mostra l'ora in un’ampia gamma di colori utilizzando tre livelli distinti sovrapposti: con il trascorrere del tempo cambiano anche i colori.

Con watchOS 10 arrivano anche nuove funzioni per Fitness+ e le mappe topografiche per la navigazione durante il trekking. Rinnovato anche l'aspetto salute con Mindfulness: grazie a questa nuova app l’utente può registrare in maniera semplice e discreta le emozioni che prova sul momento e gli stati d’animo della giornata, aiutando a mantenere una sana salute mentale.

macOS Sonoma: tutte le novità

Come sempre, gli aggiornamenti per macOS riguardano principalmente la produttività, ma in questo caso dobbiamo registrare un rinnovato impegno da parte di Apple nei confronti del gaming. Sul palco della WWDC infatti era presente anche Hideo Kojima, storico sviluppatore di videogiochi, che ha annunciato l'arrivo su macOS di Death Stranding e dei suoi futuri titoli. Grazie alla nuova Game Mode, i Mac con macOS Sonoma potranno sfruttare a pieno la potenza dei chip M1 ed M2 per favorire una maggiore fluidità di gioco.

I widget sul nuovo macOS, inoltre, diventano pià interattivi, potenti e personali: adesso è possibile, infatti, disporre i widget direttamente sulla scrivania per renderli un tutt'uno con il proprio sfondo. Grazie alla modalità Continuity è possibile sincronizzare i widget utilizzati su iPhone e iPad, in modo da mantenere sempre un livello di produttività molto alto.

Con macOS Sonoma, anche le videoconferenze diventano più smart grazie alle funzioni per le videocall migliorate che consentono di presentare e condividere i contenuti in modo più efficace su qualsiasi app. Safari, inoltre, introduce una maggiore protezione per la privacy grazie alla navigazione privata che blocca completamente i tracker che potrebbero fornire accesso al dispositivo dell'utente.

iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma – Disponibilità e data di lancio

I nuovi sistemi operativi di Apple sono stati lanciati in queste ore nella prima versione beta disponibile unicamente per gli sviluppatori. Nel mese di luglio arriveranno le prime versione beta pubbliche, che culmineranno con il rilascio in autunno. Per quanto riguarda iOS 17, il rilascio è atteso in concomitanza alla commercializzazione del nuovo iPhone 15, mentre potrebbero volerci qualche settimana in più per quanto riguarda macOS Sonoma. La vera incognita rimane watchOS 10, ma anche questo aggiornamento dovrebbe arrivare in concomitanza con iOS 17, probabilmente tra settembre e ottobre.

