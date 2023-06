Android 14 migliora il supporto al pennino: un grande assist per Pixel Tablet

Con la pubblicazione della nuova beta di Android 14, Google ha introdotto nel celebre sistema operativo mobile un migliorato supporto per i pennini digitali e i dispositivi di puntamenti, fornendo un grande assist al neo arrivato Pixel Tablet. I rumor, infatti, suggeriscono che il tablet di Google verrà arricchito di nuovi accessori ufficiali, ma probabilmente non prima del rilascio ufficiale della nuova versione dell'OS.

Gli accessori ufficiali per Google Pixel Tablet potrebbero arrivare insieme ad Android 14

In Android 14 Beta 3, Google ha incluso dei miglioramenti per il supporto alle Stylus, ovvero quelle penne digitali che interagiscono con gli schermi touch per semplificare le operazione sui display più ampi. Con il nuovo sistema operativo, quando viene connessa una penna smart al dispositivo, si potrà accedere ad una nuova schermata per le impostazioni, con la possibilità di impostare delle app predefinite per le note oppure ignorare completamente la pressione dei tasti sulla penna.

Nel codice, inoltre, sono state trovate tracce per il supporto a pulsanti multipli, incluso quello che potrebbe corrispondere alla “coda” della penna, ovvero la parte che spesso viene utilizzata come gomma da cancellare. Questi potrebbero essere i primi indizi sull'accessorio ufficiale in arrivo per Pixel Tablet, che stando alle indiscrezioni sarebbe solo in ritardo e non cancellato.

Gli ultimi rumor, infatti, suggeriscono che ben presto il primo tablet della linea Pixel verrà arricchito da due nuovi accessori ufficiali: Keyboard for Pixel Tablet e Stylus for Pixel Tablet. In attesa di maggiori informazioni da parte di Google, vi ricordiamo che Pixel Tablet non è ancora disponibile in Italia, ma la sua presenza in Europa fa ben sperare per il futuro.

