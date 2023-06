Al via i saldi estivi AliExpress: tante offerte e nuovi Coupon per il massimo risparmio!

L'estate si avvicina sempre di più e come ogni anno l'arrivo della bella stagione non significa solo vacanze, mare e sole, ma anche risparmio. I saldi estivi sono tra i più attesi dell'anno e ovviamente non poteva mancare all'appello lo store AliExpress, con offerte e codici sconto, tanti ribassi sorprendenti e fino al 90% in meno su una valanga di prodotti: al via la promozione Summer Sale!

AliExpress Summer Sale: i saldi estivi tech sono arrivato, con offerte lampo e tanti Coupon

La nuova iniziativa promozionale Summer Sale di AliExpress durerà fino al 18 giugno: le offerte e i coupon dedicati termineranno in questa data ma ovviamente è meglio affrettarsi, in modo da non perdere nessuna occasione (visto che le offerte sono fino ad esaurimento). Nella pagina principale dei Saldi Estivi di AliExpress trovate un vasto elenco di prodotti con sconti anche fino al 50%: date un'occhiata sia alla selezione dello store che alle varie categorie (tra cui moda, tech, sport, fai da te e non solo).

Oltre alla pagina dell'evento sono presenti anche altre sezioni, altrettanto ricche di occasioni. Di seguito trovate l'elenco completo:

Oltre a queste singole iniziative sono disponibili anche i nuovi Coupon AliExpress dedicati ai saldi estivi. Si tratta di codici per risparmiare, da utilizzare a fronte di una spesa minima.

Coupon: SS3 $3 di sconto su una spesa di $25;

$3 di sconto su una spesa di $25; Coupon: SS6 $6 di sconto su una spesa di $50;

$6 di sconto su una spesa di $50; Coupon: JUNE6OTT $6 di sconto su una spesa di $50;

$6 di sconto su una spesa di $50; Coupon: SS8 $8 di sconto su una spesa di $75;

$8 di sconto su una spesa di $75; Coupon: JUNE9OT $9 di sconto su una spesa di $80;

$9 di sconto su una spesa di $80; Coupon: JUNE14OT $14 di sconto su una spesa di $140;

$14 di sconto su una spesa di $140; Coupon: SS17 $17 di sconto su una spesa di $150;

$17 di sconto su una spesa di $150; Coupon: SS24 $24 di sconto su una spesa di $200;

$24 di sconto su una spesa di $200; Coupon: JUNE24OT $24 di sconto su una spesa di $240;

$24 di sconto su una spesa di $240; Coupon: SS33 $33 di sconto su una spesa di $280.

Vi ricordiamo ancora una volta che offerte e coupon saranno disponibili fino a domenica 18 giugno. Per scoprire i migliori prodotti in sconto e per restare sempre aggiornati sulle ultime novità dello store, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

