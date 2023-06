Samsung rilascia One UI Watch 5 Beta: novità e modelli compatibili

Dopo l'annuncio avvenuto il mese scorso, Samsung ha ufficialmente dato il via al rilascio di One UI Watch 5, per il momento disponibile in fase Beta. Come previsto, a cavallo fra maggio e giugno è partito il programma di beta testing, che permette a sviluppatori ed early adopters di testare con mano il nuovo firmware per smartwatch della casa coreana. Anche perché la compagnia ha deciso di fare un passo ulteriormente in avanti, e dopo aver basato le precedenti versioni su Wear OS 3.x e Android 11, quest'ultima versione si basa su Wear OS 4 e su Android 13, saltando quindi una versione del firmware di Google. Vediamo quindi quali sono le novità che sono state scoperte e che si aggiungono a quelle che erano state precedentemente annunciate.

Android 13 significa Material You, il linguaggio di design che arriva quindi in One UI Watch 5 e che porta con sé nuovi colori e accenti cromatici, più personalizzazione dei quadranti e il poter organizzare le app in cartelle, come su smartphone; inoltre, con Wear OS 4 arrivano le Tiles, dando modo agli sviluppatori di app come Spotify, WhatsApp e Poleton di creare schermate con animazioni più fluide ed esteticamente appaganti. Sotto il profilo della funzionalità, l'aggiornamento introduce novità come poter impostare fino a 20 timer simultanei, una gestione delle chiamate migliorata (potendo silenziarle e controllarne il volume), backup periodici dei dati salutistici, sincronizzazione delle autorizzazioni delle app con lo smartphone abbinato, oltre a un'autonomia migliorata e il poter abbinare lo smartwatch a un nuovo telefono senza doverlo formattare.

Molte delle novità più importanti riguardano ovviamente l'aspetto salutistico, e le abbiamo già discusse in passato, ovvero il migliore monitoraggio del sonno, la funzione Personalized Heart Rate Zone e la rilevazione delle cadute con rinnovata modalità SOS. A queste si aggiungono l'attività sportiva per il golf e il rilevamento automatico delle sessioni ciclistiche. A ciò si aggiunge che le app di terze parti possono monitorare meglio la salute, anche quando sono in background, grazie alle nuove API Health Services, in vista dell'app Health Connect che sarà nativa in Android 14 e che semplificherà la gestione di questi dati

Quadranti & Tile Aggiungi più facilmente quadranti e riquadri – Un nuovo layout verticale semplifica la ricerca dei quadranti e delle Tile adatti a te. Tile delle Buds migliorata – Ora puoi attivare e disattivare l'audio 360 dalla Tile delle Buds (se lo supportano). Accesso rapido ai timer – Puoi avviare i timer dalla Tile del Timer senza dover aprire l'app. Imposta un album o una storia come quadrante – Invece di una sola immagine, ora puoi far scorrere il quadrante dell'orologio tra le immagini in un album o una storia che selezioni. Il quadrante dell'orologio cambierà in un'immagine diversa ogni volta che accendi lo schermo dell'orologio. Samsung Health Registra automaticamente gli allenamenti in bicicletta – Samsung Health ora può rilevare quando inizi a pedalare e registrare automaticamente il tuo allenamento. Puoi anche impostare se mappare automaticamente i tuoi percorsi ciclabili. Ottieni indicazioni sulla frequenza cardiaca durante gli allenamenti di corsa – Il tuo orologio può fornire zone di frequenza cardiaca personalizzate mentre corri per aiutarti a gestire l'intensità dell'allenamento. Backup e ripristino Tieni al sicuro i dati del tuo orologio – I file e i dati dell'orologio vengono periodicamente sottoposti a backup sul telefono quando è connesso all'orologio. Puoi anche salvare i backup su Samsung Cloud. Il telefono richiede l'ultima versione dell'app Smart Switch per utilizzare questa funzione. Controlla il tuo telefono Più controlli di chiamata – Ora hai più controllo sulle chiamate senza toccare il telefono. Puoi regolare il volume della chiamata, disattivare l'audio e premere i pulsanti sul tastierino, tutto dall'orologio. Altre novità Dettare il testo con il pulsante Home – Tieni premuto il pulsante Home ogni volta che inserisci del testo con la tastiera Samsung per passare istantaneamente all'input vocale. Usa più timer contemporaneamente – Ora puoi avere fino a 20 timer in esecuzione contemporaneamente per tenere traccia di tutte le tue attività. Cura del dispositivo – Controlla lo stato della batteria, della memoria e della memoria dell'orologio e risolvi immediatamente eventuali problemi per prolungare la durata della batteria e mantenere l'orologio senza intoppi. Controlla il tuo orologio senza toccarlo – I gesti universali ti consentono di controllare l'orologio senza toccare lo schermo o premere un pulsante. Puoi assegnare varie azioni a gesti come scuotere il polso, stringere il pugno o pizzicare le dita. Organizza le app in cartelle – Crea cartelle per mantenere le tue app organizzate in modo da poter trovare rapidamente le app di cui hai bisogno con meno scorrimento. Condividi le tue informazioni mediche in caso di emergenza – Un pulsante per accedere alle tue informazioni mediche apparirà automaticamente quando viene rilevata una brutta caduta o quando premi il pulsante Home 5 volte per avviare la funzione SOS di emergenza.



Quali smartwatch si aggiorneranno

Per il momento, la fase di beta testing della One UI Watch 5 comprende solamente i modelli delle serie Samsung Galaxy Watch 5 e 4, compresi Watch 5 Pro e Watch 4 Classic. Per poterne far parte, è necessario utilizzare l'app Samsung Members, anche se per ora è disponibile solamente in Sud Corea e Stati Uniti e potrebbe non essere esteso all'Europa. Per quanto riguarda l'aggiornamento stabile, il suo rilascio è previsto a partire da agosto, ovvero quando sarà presentata la prossima serie Galaxy Watch 6.

