One UI 5 Watch ufficiale: come cambiano gli smartwatch Samsung

Con un annuncio decisamente imprevisto, Samsung ha presentato al pubblico One UI 5 Watch basato su Wear OS 4, il nuovo aggiornamento che seguirà l'attuale versione 4.5 e che esordirà ufficialmente con il lancio di Galaxy Watch 6. Nonostante manchi ancora qualche mese al suo debutto, quindi, il colosso sud coreano ha comunque voluto pubblicamente informare la sua community di come cambieranno i suoi smartwatch, pertanto vediamo quali sono le novità illustrate dalla compagnia.

Samsung annuncia ufficialmente l'aggiornamento One UI 5 Watch: tutte le novità

Per l'aggiornamento One UI 5 Watch, Samsung si è concentrata principalmente su tre funzionalità, a partire dalla volontà di far dormire meglio gli utenti. Per farlo, ha creato una nuova interfaccia Sleep Insights con il punteggio della qualità del sonno e una panoramica più comprensibile su come si è risposato, con parametri come fasi del sonno, ore di russamento e livelli di ossigeno nel sangue. C'è poi Sleep Coaching, con consigli al polso su come migliorare la qualità del sonno e del risveglio, che si parli di evitare sonnellini, assumere più luce naturale appena svegli, fare meditazione e così via. Occhio anche all'ecosistema, utilizzando la simbiosi con i dispositivi SmartThings per creare un ambiente favorevole all'addormentamento.

La seconda novità di One UI 5 Watch riguarda l'allenamento, introducendo quella che viene chiamata Personalized Heart Rate Zone. Analizzando i dati salutistici in tempo reale, lo smartwatch sarà in grado di capire le abilità fisiche dell'utente e impostare di conseguenza cinque livelli di intensità cardiaca: riscaldamento, bruciamento dei grassi, cardio, allenamento intenso e massimo sforzo. Fra le novità ci sarà anche l'ampliamento del percorso di allenamento tramite l'aggiunta di corsa e camminata, oltre alla possibilità di accedere ai file GPX con l'app Samsung Health.

Infine, la terza novità riguarda la sicurezza, impostando come predefinita la rilevazione delle cadute per gli utenti con età pari o oltre ai 55 anni e una rinnovata modalità SOS per comunicare con un numero telefonico d'emergenza e inviare informazioni su dati medici (condizioni di salute, allergie, ecc.) e posizione satellitare.

Quando arriva One UI 5 Watch e su quali modelli

Non c'è ancora una data precisa, ma considerando che l'aggiornamento One UI 5 Watch debutterà con la serie Samsung Galaxy Watch 6, ci aspettiamo che il rilascio avvenga a partire da agosto. In attesa che ciò avvenga, Samsung ha annunciato che i possessori dei modelli Watch 4 e 5 potranno partecipare alla fase di beta test da fine maggio, seppur non si sappia ancora se ci sarà anche in Italia.

