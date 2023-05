Honor Magic V2 sfida Huawei Mate X3: sarà ancora più pregiato

Anche se è importante disquisire di chipset, batteria e fotocamere, quando si parla di smartphone pieghevoli come il prossimo Honor Magic V2 un elemento fondamentale è quello legato alla costruzione. Essendo prodotti per loro natura più ingombranti degli smartphone tradizionali, le compagnie in ballo stanno lavorando per far sì che diventino quanto più compatti possibile.

Si riaccendono le voci di corridoio attorno a Honor Magic V2: come sarà il nuovo pieghevole

Sotto questo aspetto, Huawei Mate X3 è quello che ha dimostrato di essere il più avanzato, diventando a tutti gli effetti il pieghevole più leggero e sottile di sempre. Da chiuso misura 156,9 x 72,4 x 11,8 mm per un peso di 239 grammi, oltre ad avere certificazione IPX8, cerniera a goccia per ridurre la grinza e annessa modalità Flex. Honor ha già fatto qualche passo in avanti da Honor Magic V a Magic VS, abbassando lo spessore da 14,3 a 12,9 mm e il peso da 288 a 261 grammi (pur mantenendo invariate le diagonali dei due schermi).

Parlando di Honor Magic V2, le voci di corridoio affermano che sarà più sottile e leggero per rimanere competitivo, seppur manchino dettagli specifici sulle misure. La presentazione è prevista per il Q3 2023, per un nuovo pieghevole che si prospetta avrà schermi da 6,45″ e 7,9″, oltre all'ultimo chipset Qualcomm, un'ampia batteria dotata di ricarica molto rapida e persino una variante Ferrari.

