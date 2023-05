Continua la diffusione di Fuchsia: ecco i nuovi dispositivi con supporto all’OS di Google

Google ben 7 anni fa ha presentato per la prima volta Fuchsia, un sistema operativo Open Source alternativo ad Android, in grado di funzionare su qualsiasi dispositivo smart. La diffusione del nuovo OS, tuttavia, è proseguita a rilento e solo oggi diventano tre i dispositivi a supportarlo ufficialmente. Con un nuovo aggiornamento, infatti, Nest Hub 2 viene oggi alimentato da Google Fuchsia.

Nest Hub di seconda generazione ottiene il supporto a Google Fuchsia

Google Fuchsia è attualmente disponibile principalmente sugli smart display della compagnia, con il debutto avvenuto nel 2021 sull'originale Nest Hub e proseguito con il Nest Hub Max lo scorso anno. Oggi, anche Nest Hub di seconda generazione (che fino ad ora aveva utilizzato il classico Cast OS) ottiene finalmente il supporto a Fuchsia.

L'intento di Google è quello di trasformare Fuchsia in un sistema operativo completo come Windows, Linux e macOS: di recente, infatti, gli sviluppatori hanno implementato la possibilità di utilizzare sul nuovo OS nativamente anche le app scritte in origine per Linux e Android.

L'arrivo del nuovo sistema operativo di Big G su Nest Hub 2 è molto interessante anche in vista dell'imminente rilascio di Google Pixel Tablet, che avrà un dock apposito che lo trasformerà in Smart Display. Il tablet sarà sicuramente dotato di Android 13, ma chissà che Google non inizi a testare Fuchsia anche su dispositivi più complessi come questo.

