Honor Magic Vs ora disponibile: 250€ di sconto, Earbuds 3 Pro in regalo e non solo!

L'attesa finalmente è giunta al termine e il primo smartphone pieghevole di Honor per il mercato occidentale è ora disponibile alle nostre latitudini. Honor Magic Vs è un foldable dallo stile premium, un dispositivo bello e potente in grado di fungere sia da telefono che da tablet: non fartelo scappare ad un prezzo incredibile, grazie all'offerta lancio dello store ufficiale HiHonor!

Honor Magic Vs arriva in Italia con un'offerta lancio imperdibile

Stile, eleganza e potenza: questo è Honor Magic Vs, il flagship pieghevole del brand ora ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia. Sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando ripiegato ed un peso di 267 grammi, il nuovo foldable è in grado di offrire tanto, su più fronti.

Oltre ad avere look e materiali premium, a bordo troviamo una batteria da 5.000 mAh (per non restare mai “a secco”), la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 grammi oggi disponibili. Il tutto senza rinunce, vista anche la presenza della super ricarica da 66W.

Il flagship presenta una cerniera superleggera senza ingranaggi che è stata accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. Grazie alla sua eccezionale durata, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da TÜV Rheinland, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno.

Per quanto riguarda gli schermi, Honor Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45″ con un rapporto di aspetto in 21:9 mentre quando è aperto, offre un'esperienza simile a quella di un tablet, grazie al pannello interno da 7,9″ extra-large.

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm mentre lato software è presente MagicOS 7.1, basato su Android 13. Grande attenzione anche al comparto fotografico, con un sensore IMX800 da 54 MP, un modulo ultra-wide e macro da 50 MP ed un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X.

Per il debutto in Italia, Honor Magic Vs viene proposto con un'offerta lancio davvero imperdibile: lo smartphone pieghevole è disponibile a ben 250€ in meno, grazie ad un codice sconto dedicato. I vantaggi dello store ufficiale HiHonor non finiscono qui: oltre al top di gamma si riceveranno in regalo un paio di auricolari true wireless Honor Earbuds 3 Pro, una cover per il pieghevole e 6 mesi di protezione schermo Care+.

Il prezzo di Honor Magic Vs scende a 1.349€ (quello di listino è di 1.599€) utilizzando il codice AVS0531 e ci sono ben tre regali; tra questi, le cuffiette TWS premium del brand!

Infine, segnaliamo che anche Honor Magic 5 Pro è in offerta ad un prezzo super conveniente: ben 300€ di sconto con Coupon (il prezzo scende a 899,90€)!

