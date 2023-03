Il dock di Google Pixel Tablet trapela in rete: il lancio si avvicina

Il 2022 è stato caratterizzato dai tanti rumor che si sono susseguiti sulla lineup di prodotti Pixel di Google: uno di questi, il Pixel Tablet, sembrerebbe essere emerso in questi giorni tramite un annuncio su Facebook Marketplace. Scopriamo insieme le caratteristiche e i dettagli di questo nuovo dispositivo.

Aggiornamento 23/03: il dock di Google Pixel Tablet si è reso protagonista di un nuovo leak. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Google Pixel Tablet avrà un dock di ricarica che fungerà da cassa speaker

L'annuncio su Facebook Marketplace, lo shop integrato nel social network di Meta, descrive il Google Pixel Tablet come un prodotto in arrivo nel 2023, ma vista l'apparente disponibilità attuale del prodotto, il lancio potrebbe non essere poi tanto lontano.

Google Pixel Tablet è dotato di almeno 256 GB, accompagnati da 6 GB oppure 8 GB di RAM. Ad alimentare il tutto troveremo un chip Tensor, anche se al momento non è chiaro se si tratti di G1 oppure G2 come sugli smartphone Pixel 7. La batteria, mostrata nelle immagini, al 70% offre un'autonomia di circa 16 ore.

La particolarità, come vociferato in diversi leak precedenti, risiede nel dock di ricarica (incluso in confezione) che si trasforma anche in una cassa speaker dalla quale ascoltare musica riprodotta dal tablet. La particolare forma, lo rende perfetto anche per trasformare il tablet in un hub per la gestione della casa intelligente.

Le sembianze del dispositivo ricordano molto quelle del Google Nest Hub, lo smart speaker con display integrato lanciato sul mercato nel corso del 2022. Il nuovo tablet potrebbe ricalcare questo design per fornire un prodotto totalmente ibrido.

Al momento non si conoscono i dettagli sull'eventuale arrivo di questo prodotto sul mercato, ma essendo il tablet già apparentemente pronto e funzionante, possiamo immaginare che Google abbia in serbo un annuncio in tempi relativamente brevi.

Aggiornamento 23/03: nuovo leak per il Dock

In queste ore sono emerse online nuove immagini in alta definizione del Dock che andrà a caratterizzare alcune delle funzioni speciali di Google Pixel Tablet. Proprio come nell'annuncio su Facebook Marketplace, il Dock appare in versione bianca con connettori magnetici sul lato frontale e con una finitura in tessuto e foro per l'alimentazione sul lato posteriore.

L'arrivo online di queste immagini lascia presagire un lancio sul mercato più vicino: che Google Pixel Tablet sia pronto a tornare all'evento I/O di maggio dopo un anno dalla sua presentazione ufficiale? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

