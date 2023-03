Nel nuovo frigo di Xiaomi c’è spazio per tutto: super capienza e addio batteri

Preservare la freschezza degli alimenti per non dover buttare il cibo sta diventando sempre più fondamentale in una economia che negli ultimi anni presta sempre più attenzione agli sprechi. Xiaomi lo sa bene e propone sul mercato cinese un nuovo frigorifero della linea Mijia con una super capienza e la possibilità di eliminare i batteri automaticamente grazie ad una innovativa tecnologia.

Xiaomi Mijia 540L Crystal Ice: il frigorifero per cibi freschi e sterilizzati

Xiaomi Mijia 540L Crystal Ice è un frigorifero a doppia porta con una capienza totale di 540 litri, utile a conservare una grande quantità di cibo mantenendola allo stesso tempo sempre fresca e preservata. Il dispositivo è equipaggiato con quattro sensori ed offre quattro modalità di raffreddamento in modo da permettere all'utilizzatore di personalizzare la conservazione degli alimenti.

Le modalità a disposizione sono Intelligente, Raffreddamento rapido, Congelamento rapido e Vacanza. Quest'ultima modalità è molto utile per i periodo in cui lasciamo casa ma abbiamo comunque bisogno di mantenere freschi i cibi per al nostro ritorno. Il frigorifero, inoltre, è diviso in due compartimenti di raffreddamento da 189 litri e 351 litri, con 20 sezioni differenti in cui è possibile dividere il cibo per separare gli odori.

Grazie alla tecnologia all'argento ionico, il frigorifero è in grado di disinfettare ed eliminare i batteri con un tasso di rimozione pari al 99.99%. In questo modo si evita che il cibo vada a male più rapidamente oppure possa essere contagiato da batteri che ne inficiano la freschezza.

Xiaomi Mijia 540L Crystal Ice è disponibile in Cina al prezzo di circa 440€ (2999 yuan) tramite il sito ufficiale dell'azienda. Al momento non sono disponibili dettagli su una eventuale commercializzazione sui mercati internazionali.

