Pixel Tablet potrebbe fungere da smart screen per Google Nest Hub: scoperti due nuovi dock

Aumentano sempre più i rumors riguardo Pixel Tablet. Questa volta le indiscrezioni emergono direttamente dal codice della versione pre-release di Google Home distribuita probabilmente erroneamente da Big G: il colosso della tecnologia starebbe lavorando a due diversi dock per Pixel Tablet.

Google starebbe lavorando a due diversi dock per Pixel Tablet

Non molto tempo fa, abbiamo parlato del fatto che il primo tablet di casa Mountain View possa in qualche modo fungere da display intelligente per Google Nest Hub. Per fare in modo che Pixel Tablet possa effettivamente assolvere la funzione di smart screen, è molto probabile che il dispositivo verrà fornito (o ad ogni modo supporterà) una base di ricarica che lo terrà ad una giusta altezza e angolazione, una base che dovrebbe includere anche un altoparlante – o almeno questo è quanto trapelato Online nelle ultime settimane.

Ora, scavando a fondo nel codice della versione pre-release di Google Home, il team di @9to5google è riuscito ad individuare delle informazioni molto importanti che sembrano confermare quanto appena detto.

Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, pare proprio che Google stia lavorando a due distinti dock con nome in codice Yuzu e Korlan, entrambi associati allo stesso nome in codice “Tangor” che ormai sappiamo indicare Pixel Tablet.

Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli su come varieranno i due dock: sembra che Korlan possa avere una funzionalità extra rispetto a Yuzu, ma il codice dell'app di Google Home non rivela alcun dettaglio a riguardo.

Insomma, la vicenda si fa sempre più interessante e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo il colosso tecnologico per il prossimo anno. Sappiamo, infatti, che il lancio di Pixel Tablet avverrà nel 2023. Non ci resta che attendere!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il