Pixel Tablet supporterà lo stilo universale e avrà tante funzionalità dedicate

Non abbiamo ancora una data di lancio di Google Pixel Tablet, ma qualcosa ci dice che non dovrebbe mancare molto al debutto. Di recente sono emersi online numerosi dettagli su alcune funzionalità che possiamo aspettarci dal primo tablet di Big G. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Queste sono alcune delle funzionalità che potremmo trovare a bordo di Google Pixel Tablet

L'ultimo aggiornamento di Android 13 Beta ha lasciato emergere un bel po' di dettagli sull'attesissimo tablet di casa Google, che a quanto pare sarà il primo nel suo genere a supportare l'Universal Stylus Initiative. Per chi non lo sapesse, la USI mira a standardizzare l'utilità degli stilo non dedicati (come la Apple Pencil di iPad, la S-Pen per i Galaxy Note e altri dispositivi Samsung, e così via), rendendoli pienamente compatibili con i dispositivi che supportano quest standard.

In altre parole, ciò significa che sarà possibile utilizzare un qualsiasi pennino USI con il Pixel Tablet, lasciando all'utente la libertà di scegliere quale possa essere la soluzione migliore da adottare e sciogliendo Google dall'obbligo di realizzare un proprio stilo. Per quanto riguarda il pennino, dall'aggiornamento è emerso anche che Pixel Tablet sarà in grado di emettere una notifica quando rileva che la batteria dello stilo è quasi scarica.

Un'altra funzionalità prende invece il nome di Note Taking, e a quanto pare permetterà agli utenti di accedere ad un widget pop-up della schermata principale e prendere appunti o scarabocchiare velocemente. Un'altra funzionalità riguarda, infine, l'innovativa Dock Station del tablet e si chiama Battery Defender.

Come si potrebbe facilmente intuire dal nome, con questa feature Google mira a migliorare e prolungare la vita della batteria di Pixel Tablet. Molto probabilmente, questa Battery Defender funzionerà in modo molto simile all'Adaptive Charge degli smartphone Pixel, adattando il processo di ricarica in base alle proprie abitudini.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il