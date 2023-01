Apple, basta iPhone economici: la crisi non c’è nel lusso

Negli ultimi anni, Apple ha diversificato in vari modi il suo catalogo di iPhone, creando anche modelli economici che espandessero ancora di più la sua base d'utenza. Penso al tanto acclamato iPhone XR nel 2018, ad iPhone SE nel 2020 e infine iPhone 13 Mini nel 2021, un trend apprezzabile ma che sembra giunto al suo termine, almeno nel 2023. Secondo varie voci di corridoio, infatti, sia per la variante Mini che per quella SE non sarebbe previsto un rinnovo nei prossimi mesi.

Apple dice basta alla produzione di iPhone economici, il focus è solo per i top di gamma

Sin dalla creazione della categoria Mini, chi ha avuto modo di acquistare e saggiare con le sue mani iPhone 12 Mini e/o 13 Mini ha avuto da ridire sull'autonomia. Il risultato è che le vendite non hanno entusiasmato Apple, nonostante in rete si faccia sempre un gran parlare della mancanza di opzioni per chi cerca un top di gamma “mignon”. Al suo posto è nata la variante Plus, anch'essa poco scelta dagli acquirenti al punto tale che non meraviglierebbe scoprire che i prossimi melafonini siano soltanto tre, cioè iPhone 15, 15 Pro e il tanto chiacchierato iPhone 15 Ultra su cui la compagnia sembra voler puntare tanto. Lo dimostra il mercato: mentre la crisi economica attanaglia tutti i produttori di smartphone, la fascia premium continuare ad avere buoni incassi.

As far as I’m concerned, there aren’t any plans to launch an iPhone 15 mini next year, in case you were wondering. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) December 30, 2022

Uscendo dalla serie principale, la stessa sorte del Mini pare essere destinata anche ad iPhone SE, che non sarebbe pronto ad aggiornarsi nel breve/medio termine. Una dinamica tutto sommato fisiologica: dopo il modello 2020 e quello 2022, verrebbe ovvio pensare che il prossimo modello SE arrivi nel 2024. Tuttavia, per l'analista Ming-Chi Kuo la compagnia avrebbe deciso di interromperne la progettazione e il motivo sarebbe il fallimento nella creazione del processore baseband proprietario.

Al contrario dei SoC Apple Silicon, creati in casa, il reparto connettività è ancora affidato alle varie Qualcomm e Broadcom; con iPhone SE (2024) era previsto il debutto del primo chip Apple per Wi-Fi, Bluetooth e così via, in modo da testarlo in vista della successiva introduzione sui modelli principali. Sembra invece che, almeno fino al 2025, il matrimonio fra Apple e Qualcomm rimarrà solido.

