Il paradosso di iPhone 14 Plus: vendite minori di 13 Mini, ecco i motivi

Sono appena iniziati i pre-ordini di tutta la serie iPhone 14 e abbiamo già le prime sorprese. Infatti, prendendo ad esempio la serie base, che ora comprende iPhone 14 Plus, sembra che le vendite stiano tutt'altro che decollando e proprio il modello più grande pare stia rendendo meno di quanto abbia fatto il precedente 13 Mini.

iPhone 14 Plus, vendite iniziali molto basse: pesano i prezzi alti?

Pre-orders for Apple's high-end products have always been more popular in the early stage. This year's order allocation of Pro models is higher vs. previous years from this survey, reflecting Apple's product segmentation strategy change (only Pros receive major updates). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

A parlare di questi primi risultati dai pre-ordini del nuovi smartphone Apple è il noto analista Ming-Chi Kuo, che spiega come gli utenti stiano facendo le corse per acquistare la serie Pro, che porta effettivamente le novità più concrete a livello hardware e software. Quindi, c'è un'importante impennata per il modello Pro Max, anche più del Pro “standard”, ma la delusione arriva da iPhone 14 e 14 Plus.

Non tanto per il modello base, ma per quella che dovrebbe rappresentare una novità per la gamma di telefoni della Mela. Per tanto tempo si è detto che la trovata dei modelli Mini non ha portato l'effetto sperato e quindi Apple ha lanciato sul mercato un modello con display più ampio che facesse da contraltare proprio al Pro Max, ovviamente più costoso. Ecco, i prezzi sono forse quelli che hanno inizialmente frenato le vendite. In Italia, infatti, il nuovo modello ha un prezzo di 1.179€, che tutto sommato non spinge un utente a preferirlo anche solo ad un 13 Pro Max (ora meno dispendioso) o anche ad un iPhone 13, che tra l'altro ha sostanzialmente le stesse specifiche.

Ovviamente, il discorso di Kuo riguarda i primi dati e quindi è complesso definire come andrà iPhone 14 Plus nelle vendite totali, quanto meno dopo un paio di mesi. Molto probabile che passato l'hype per i modelli Pro e l'avvicinarsi del Natale possa mettere in moto la macchina che lo porterà ad essere un modello più apprezzato e acquistato.

