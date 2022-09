Huawei potrebbe portare il 5G sulla serie Mate 60

Stando alle indiscrezioni, Huawei potrebbe lanciare dei nuovi smartphone 5G il prossimo anno. Ma quali sarebbero questi smartphone? Cerchiamo di rispondere a questa domanda con i più recenti rumors emersi in rete!

Huawei Mate 60 potrebbe offrire supporto per il 5G

Proprio qualche ora fa, vi abbiamo parlato della possibilità che Huawei possa tornare a produrre smartphone 5G il prossimo anno, insieme ad un ritorno dei chipset Kirin – anche se, almeno in questo caso, l'attesa sarebbe un po' più lunga.

Se, in quel caso, la fonte della notizia non ha rivelato quale potrebbe essere lo smartphone che implementerà il modem 5G, limitandosi ad affermare che potrebbe trattarsi della serie Mate o della serie P, a farlo è stato un altro insider. Quali potrebbero essere, dunque, questi smartphone 5G? Quelli della serie Mate 60 o P60, che a detta della fonte arriveranno proprio il prossimo anno. Più nello specifico, si parla di una presenza certa del supporto per le Reti di quinta generazione sui prossimi Huawei Mate 60, mentre per gli smartphone della serie P60 si parla di una mera previsione.

Tralasciando il dettaglio 5G, c'è qui un altro dato sul quale vorremmo attirare l'attenzione: il fatto che la famiglia Mate di Huawei possa ritornare il prossimo anno con i nuovi smartphone della serie 60, al contrario di quanto accaduto con gli attuali smartphone della serie 50, per i quali c'è stata un'attesa di oltre due anni. Sarà proprio così? Staremo a vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il