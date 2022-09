Sonos presenta Sub Mini, il subwoofer wireless che non teme gli spazi stretti

Tra le tante soluzioni home audio di Sonos, mancava una sorta di ciliegina sulla torta in termini di subwoofer. E questa è sicuramente il nuovo subwoofer wireless Sonos Sub Mini, che permette di avere un'esperienza sonora di altissimo livello anche in spazi ristretti.

Sonos Sub Mini: tutte le novità del subwoofer wireless compatto

La struttura del Sub Mini è elegante e, come tradisce il nome, assolutamente compatta. Questo permette a chi lo utilizza in casa di poterlo posizionare un po' dove si ritiene più comodo. Ma cosa può fare questo nuovo modello? Una delle sue peculiarità sono sicuramente i bassi, puliti e di altissimo impatto grazie ai doppi woofer presenti e installati in un cabinet sigillato acusticamente.

In più, grazie all’elaborazione avanzata del segnale digitale, il nuovo Sonos ottimizza i bassi e consente di riprodurre la stessa gamma completa di basse frequenze di cui è capace un subwoofer di dimensioni molto più grandi. La gestione dedicata delle basse frequenze permette di destinare gli speaker abbinati (come Beam, Ray, One o One SL) esclusivamente alla riproduzione della gamma di frequenze medie e alte. E proprio in termini di connettività è possibile abbinarlo ai sopracitati woofer per un'esperienza cinema o musicale completa, vista anche la piena compatibilità con tutti i servizi di musica in streaming.

Sonos Sub Mini, infine, può essere ottimizzato con Trueplay, una tecnologia che rileva e adatta l’audio dello speaker tenendo conto del riverbero delle pareti e degli arredi, garantendo l’esperienza d’ascolto migliore in base alla stanza e alla configurazione.

Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo subwoofer wireless Sonos Sub Mini arriva nel mercato italiano, dal prossimo 6 ottobre 2022, ad un prezzo di listino di 499€. Questo modello sarà disponibile sullo store ufficiale sia nella colorazione nera che nella colorazione bianca.

