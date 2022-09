Amazon presenta il nuovo Kindle, ancora più compatto e con display ad alta risoluzione

Ancora più compatto e performante, il nuovo Amazon Kindle promette di rivoluzionare il mondo della lettura digitale con tecnologie all'avanguardia e funzionalità uniche. Scopriamo insieme tutti i dettagli della novità presentata dal colosso della tecnologia.

Il nuovo Kindle di Amazon è semplicemente il miglior e-Reader di sempre

Amazon ha presentato un nuovo Kindle, il modello più compatto e leggero mai lanciato. Può entrare facilmente nelle tasche dei jeans o della giacca, ma le sue dimensioni estremamente compatte facilitano anche l'utilizzo con una sola mano. Il nuovo e-Reader ha ottenuto la certificazione Climate Pledge Friendly, che garantisce una riduzione delle emissioni di carbonio maggiore rispetto alle generazioni precedenti.

Il dispositivo, infatti, è realizzato con il 90% di magnesio riciclato, mentre il suo imballaggio è completamente riciclabile. Il nuovo Kindle presenta poi una porta USB-C per una ricarica più veloce (la sua batteria offre fino a 6 settimane di autonomia), mentre i 16 GB di memoria disponibili permettono di scaricare migliaia e migliaia di libri.

Oltre ciò, il nuovo display ad alta risoluzione da 6″ con tecnologia anti-riflesso offre un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente, mentre la modalità scura e la luce regolabile garantiscono un'esperienza di lettura confortevole in tutte le condizioni. Il dispositivo è dotato della funzione X-Ray che fornisce dettagli importanti su persone e luoghi menzionati in un libro, un dizionario integrato per cercare rapidamente qualsiasi parola e, ovviamente, accesso immediato al negozio Kindle con milioni di libri.

Nuovo Kindle (2022) – Disponibilità e prezzo

Il nuovo Kindle è già disponibile per il pre-ordine su Amazon ad un prezzo a partire da 99.99€ nelle colorazioni Nero e Blu. Le spedizioni inizieranno il prossimo 12 ottobre. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

