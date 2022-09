La serie Redmi Note 12 punterà su fotocamera e super ricarica

Come al solito quando si parla di Xiaomi, i leak e le indiscrezioni sono sempre frequenti, specialmente quando riguardano una delle famiglie più apprezzate (ed acquistate) dagli utenti. La serie gamma Redmi Note 12 dovrebbe debuttare entro fine anno e ovviamente non mancano novità su quello che ci aspetta dei prossimi smartphone della gamma!

Fotocamera e ricarica tra le novità della serie Redmi Note 12

Le ultime indiscrezioni arrivano da DigitalChatStation, noto insider cinese di solito affidabile, anche se ovviamente è bene prendere tutto con le dovute precauzioni. Le anticipazioni della serie Redmi Note 12 riguardano il comparto fotografico e la ricarica rapida.

Per quanto riguarda la fotocamera, il leaker parla di un sensore principale ultra-wide da 50 MP ma non ne specifica il brand. Ci saranno poi un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP, per un totale di tre sensori. Probabilmente si tratterà del modello base della serie.

Si parla poi del supporto alla super ricarica rapida da 120W, o meglio del suo ritorno. Allo stato attuale sia Redmi Note 11 Pro+ che Note 11T Pro+ sono dotati di questa tecnologia mentre non è dato di sapere quali dispositivi della gamma 12 ne saranno provvisti.

Il punto della situazione sulla Redmi Note 12 Series

Similmente alla scorsa generazione (facciamo riferimento al debutto in Cina) dovremmo avere tre smartphone, ossia Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+.

Il look generale dovrebbe essere vicino a quello della gamma Note 11, con schermi flat ed un punch hole per la selfie camera. Non mancherà un refresh rate maggiore rispetto al canonici 60 Hz (ormai divenuti, possiamo dirlo, quasi obsoleti). Non si parla ancora dei processori ma è molto probabile che troveremo vari chipset targati MediaTek Dimensity.

Ma quanto esce la serie Redmi Note 12? In merito al lancio in patria si vocifera della seconda metà del 2022 (tra ottobre e novembre) mentre non abbiamo ancora un periodo d'uscita per la versione Global (anche se è stata già certificata).

