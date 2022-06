La serie Redmi Note 12 arriverà quest’anno: al via i primi leak

Nei mesi passati abbiamo parlato in molteplici occasioni della futura serie Redmi Note 12 ma in realtà siamo stati vittime (come tanti altri media) di una svista colossale, che si è tradotta nel lancio della serie Note 11T Pro. Stavolta forse ci siamo e come da tradizione ecco spuntare le prime indiscrezioni in merito alla prossima gamma mid-range di Xiaomi, molto probabilmente in arrivo già quest'anno.

Redmi Note 12: cosa ci aspetta dalla prossima serie mid-range di Xiaomi?

Redmi Note 11

Ricordiamo, infatti, che la serie Redmi Note 11 cinese ha debuttato in patria lo scorso ottobre e che la famiglia 11T ha rappresentato un upgrade di metà anno. Seguendo la scia, i prossimi Redmi Note 12 dovrebbero debuttare nel corso della seconda metà del 2022, presumibilmente verso fine ottobre o inizio novembre. Per quanto riguarda le specifiche e il design, per ora si brancola nel buoi anche se il noto insider cinese DigitalChatStation ha offerto un piccolo assaggio.

Redmi Note 11

Stando alle parole del leaker, il prossimo medio gamma di Xiaomi offrirà un'esperienza equilibrata. Il primo prototipo avrebbe uno stile molto vicino a quello dell'attuale serie Note 11, con un layout della fotocamera simile. Frontalmente ci sarà un display flat con punch hole centrale ed un refresh rate elevato (non specificato). Volendo basarci su Note 11 e Note 11 Pro China, probabilmente vedremo il ritorno di display da 6.6″ LCD/AMOLED Full HD+ a 90/120 Hz. Sul retro sarà presente una tripla camera con un sensore principale da 50 MP.

Non viene fatta menzione dei chipset, ma visto il trend dello scorso anno immaginiamo che anche a questo giro la serie possa avere dalla sua delle soluzioni Dimensity di MediaTek (almeno per quanto riguarda la gamma Redmi Note 12 cinese).

Ora non ci resta che attendere ulteriori novità, ma siamo certi che non tarderanno ad arrivare: quando si parla di Xiaomi e Redmi… i leaker sono sempre all'erta!

