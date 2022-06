Xiaomi 12 Lite si farà: potrebbe essere lo smartphone dell’estate

A volte siamo sommersi dai leak mentre in altri casi sembra che le notizie giungano “risicate”. Piano piano siamo riusciti a ricavare un po' di dettagli sul prossimo Xiaomi 12 Lite e dopo un periodo fuori dai radar ecco che si torna a parlare del prossimo mid-range della casa di Lei Jun, questa volta con buone nuove per gli utenti Global.

Si torna a parlare di Xiaomi 12 Lite, stavolta con il periodo d'uscita

L'ultimo avvistamento dello smartphone risale a fine aprile, con tanto di presunte immagini dal vivo e tanti dettagli sulle specifiche. Dopo un lungo periodo di silenzio ecco che un noto insider indiano entra in scena: Xiaomi 12 Lite arriverà quest'estate, precisamente nel corso del mese di luglio. Il lancio sarebbe previsto a strettissimo giro e pare che non si dovrà passare prima dal solito debutto cinese.

Secondo quanto riportati dai media asiatici, infatti, pare che Xiaomi 12 Lite non avrà una versione dedicata in patria. Il debutto sarebbe previsto solo per il mercato Global: sicuramente il lancio di luglio sarà riservato all'India, primo mercato internazionale quando si varcano i confini cinesi. Resta da vedere se e quando arriverà anche da noi: come al solito attendiamo ulteriori novità e nel frattempo, se volete saperne di più sul prossimo medio gamma Xiaomi, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak usciti finora.

