Xiaomi 13 e Redmi Note 12 sono già stati certificati in Europa?

Un ente certificativo in Europa ha dato il benvenuto al alcuni nuovi dispositivi del brand cinese: si tratta della prima comparsa in occidente di Xiaomi 13 e dei prossimi modelli della serie Redmi Note 12?

Xiaomi 13 e Redmi Note 12 avvistati in una certificazione per l'Europa

Nel database dell'ente EEC, in riferimento ai paesi dell'est Europa, sono apparti due nuovi dispositivi Xiaomi e Redmi. Rispettivamente, i terminali sono registrati con le sigle 2210132G/2210133G e 22101316G/22101316UG e sono stati certificati proprio nella giornata del 22 agosto 2022. Al momento l'identità degli smartphone è incerta ma l'ipotesi più in voga vede protagoniste le serie Xiaomi 13 e Redmi Note 12. Che si tratti del primissimo “avvistamento” in Europa?

Purtroppo a parte i numeri di modello non sono comparsi dettagli su specifiche, design o i nomi commerciali. Comunque se si tratta davvero di questi modelli fa ben sperare: magari non ci sarà da attendere troppo prima di vedere i nuovi dispositivi della casa di Lei Jun alle nostre latitudini.

Ma che cosa sappiamo ad oggi sui prossimi dispositivi di Xiaomi e della sua costola Redmi? Per quanto riguarda la gamma Redmi Note 12, per il momento abbiamo solo dei leak “iniziali”: la serie è stata confusa, almeno nelle prime battute, con i modelli della famiglia Note 11T Pro. Tuttavia, successivamente, sono arrivati alcuni dettagli da parte di un insider cinese anche se si tratta di pochissimi dettagli.

In merito a Xiaomi 13 sono arrivate varie notizie, ma ovviamente tutto va preso con le pinze: si è parlato del debutto entro fine anno (in patria), con a bordo il prossimo SoC di punta Snapdragon, ma c'è stato spazio anche per le possibili novità in fatto di display, ricarica e perfino per i materiali della scocca.

Comunque restiamo in attesa di ulteriori novità, quindi continuate a seguirci per scoprire man mano tutte le indiscrezioni dedicate ai prossimi modelli Xiaomi e Redmi!

