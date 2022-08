Questo è il purificatore d’aria smart più piccolo di Xiaomi, portatile ma potente

Xiaomi ha appena lanciato il suo più piccolo purificatore d'aria mai creato. Si chiama Smart Air Purifier 4 Compact, rimuove efficacemente allergeni e altri agenti inquinanti dell'aria per garantire un ambiente pulito in qualsiasi momento. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi lancia il suo più piccolo purificatore d'aria

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact è piccolo ma potente, con un form factor compatto adatto sia per l'uso domestico che in ufficio, pensato sia per essere poggiato su di una scrivania che sul pavimento.

Certificato da TÜV Rheinland, Xiaomi ha affermato che questo purificatore d'aria può intrappolare il 99,97% delle particelle piccole fino a 0,3 micron attraverso la filtrazione 3 in 1, offrendo una purificazione completa ed eliminando efficacemente i comuni agenti inquinanti dell'aria interna.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact può rimuovere efficacemente gli allergeni. Inoltre, offre un monitoraggio della qualità dell'aria in tempo reale per una migliore purificazione, con dati intuitivi sulla qualità dell'aria interna, rappresentati da una spia a quattro colori. Questi dati possono essere visualizzati sullo schermo touch superiore dal quale è possibile anche gestire tutte le modalità disponibili, cosa che si può fare anche dall'app Mi Home o tramite comandi vocali, essendo compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Altre caratteristiche interessanti comprendono un consumo di soli 27W e una rumorosità massima che raggiunge i 20 dB. Il nuovo purificatore d'aria Xiaomi è apparso sul sito ufficiale del brand, senza però specificarne il prezzo e la disponibilità. Tuttavia, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact è già in vendita su AliExpress, seppur al momento la disponibilità sia molto limitata. Se dovessero esserci delle novità, come prezzi più bassi, offerte e riassortimenti, provvederemo ad aggiornarvi. Intanto, di seguito trovate il link all'acquisto su AliExpress: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se queste unità sono terminate, potete provare a dare un'occhiata a questo altro Store sempre su AliExpress. Qui, oltre al coupon che troverete all'interno del box, potrete spuntare anche il coupon venditore per usufruire di uno sconto ulteriore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il