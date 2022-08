Cubot presenta KingKong Mini 2 Pro: il rugged ultra-compatto debutta in offerta lancio!

Alcune settimane fa abbiamo parlato del debutto del nuovo rugged phone di Cubot, uno smartphone che fa della resistenza la sua ragion d'essere ma che punta forte anche sulle dimensioni. Un modello compatto e solido, ora finalmente disponibile all'acquisto: Cubot KingKong Mini 2 Pro debutta oggi in offerta lampo e non mancherà di soddisfare gli utenti in cerca di un terminale rugged ma al contempo semplice da portare con sé.

Cubot KingKong Mini 2 Pro è qui: il rugged phone super compatto, per tutte le tasche

Il nuovo arrivato del brand cinese è un piccolo concentrato di resistenza. Cubot KingKong Mini 2 Pro è dotato di un display da 4″ con risoluzione QHD+ (1080 x 540 pixel): si tratta di un rugged phone votato alla solidità, ma anche di un dispositivo compatto in grado di stare nel palmo della mano. Ovviamente parliamo di un terminale dotato di impermeabilità, resistenza alla polvere e alle cadute: il pacchetto completo per ogni rugged che si rispetti!

Il resto del comparto vede la presenza del chipset octa-core MT6762 (targato MediaTek) accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile tramite microSD), una batteria da 3.000 mAh, una fotocamera da 13 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Lato software abbiamo Android 11 e non manca il pacchetto completo per la connettività (Wi-Fi, BT e GPS).

Il “piccolo” Cubot KingKong Mini 2 Pro debutta su AliExpress in offerta lancio a 129.9$: i primi 200 ordini riceveranno uno sconto aggiuntivo e sarà possibile spendere solo 109.9$ per il nuovo arrivato del brand. Qui trovate la pagina del prodotto, mentre a questo link è presente il coupon da riscattare per risparmiare. E se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla pagina ufficiale presente sul sito della compagnia cinese!

Articolo sponsorizzato.

