Cubot KingKong Mini 2 Pro: tutta la resistenza di un rugged nel palmo di una mano

Cubot ha appena lanciato KingKong Mini 2 Pro, uno smartphone rugged che offre tutte le caratteristiche di un dispositivo di questo tipo, tra cui – in primis – resistenza e durabilità, in un corpo davvero mini. Sveliamone tutti i dettagli!

Cubot KingKong Mini 2 Pro, il nuovo rugged phone che sta nel palmo di una mano

Cubot KingKong Mini 2 Pro, come si potrebbe facilmente intuire, presenta un design mini pensato per stare comodamente in una mano. Questo smartphone è dotato di un corpo super compatto, con schermo di appena 4″ e risoluzione qHD+ (1080 x 540 pixel).

Nonostante la sua compattezza, questo è un dispositivo estremamente robusto e resistente: l'intero corpo è realizzato in materiale antiscivolo, i lati sinistro e destro sono costruiti in metallo con elevata durezza, mentre tutti gli angoli sono rivestiti in plastica morbida per assorbire gli urti. Cubot KingKong Mini 2 Pro è poi resistente a polvere, acqua e sabbia.

Questo rugged phone è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio P22, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna, mentre il comparto fotografico ospita una sola fotocamera esterna da 13 MP con flash LED e una selfie camera da 5 MP. Altre caratteristiche includono giroscopio e sensori geomagnetici con GPS, GLONASS, Galileo e BEIDOU, una batteria da 3.000 mAh e Android 11.

KingKong Mini 2 Pro sarà disponibile in due colorazioni a partire dal prossimo 22 agosto in offerta lancio ad un prezzo super scontato. Per saperne di più, vi lasciamo l'accesso allo sito ufficiale. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

