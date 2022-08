Ecco come verrà migliorato lo schermo di Xiaomi 13 Pro

Come i suoi predecessori, anche Xiaomi 13 Pro dovrebbe continuare a puntare molto sulla qualità del display. Anche perché sappiamo bene che lo schermo può essere uno dei punti di forza (o di debolezza) per constatare la qualità di uno smartphone. Ed è da qualche anno, in particolare dalla serie Mi 11, che Xiaomi ha deciso di alzare l'asticella quando si parla di prestazioni visive dei propri top di gamma. Lo si può notare dalla quantità di recensioni entusiastiche ricevute anche da DisplayMate, noto portale di valutazione degli schermi di smartphone e non.

Aggiornamento 16/08: nuovi leak ci parlano delle differenze di schermo fra Xiaomi 13 e 13 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi 13 Pro avrà uno schermo ancora più pregiato, colorato e meno nocivo per gli occhi

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti con la serie Mi 11, Xiaomi 12 e 12 Pro non hanno altrettanto entusiasmato, come dimostrano i risultati su DxOMark. Ricordiamo che il modello Pro può vantare un pannello Samsung E5, cioè uno schermo curvo 10-bit Quad HD+ con tecnologia di refresh rate dinamico LTPO 2.0.

Secondo recenti indiscrezioni, con Xiaomi 13 Pro avverrà il debutto dell'inedito schermo di nuova generazione Samsung E6. La compagnia sud asiatica non l'ha ancora annunciato, ma stando alle informazioni trapelate lo schermo si doterà di nuove tecnologie. A partire dal suo essere uno schermo a 12-bit: rispetto ai 10-bit con 1,07 miliardi di colori, i 12-bit significano 68,7 miliardi di colori per il supporto HDR e Dolby Vision. Inoltre, si parla di un nuovo substrato per l'emettitore di luce, garantendo un minore affaticamento dell'occhio riducendo le luci blu.

Cornici più ottimizzate | Aggiornamento 08/07

Basta cornici asimmetriche: questo è quanto traspare dall'ultimo leak fatto trapelare su Twitter dall'insider Ice Universe. Egli parla di quattro cornici tutte uguali, sulla scia di quanto visto con la più recente serie Samsung Galaxy S22.

The Galaxy S22's four-bezel equal-width technology will be widely used in flagship mobile phones of major brands in 2023, including Xiaomi Mi 13. — Ice universe (@UniverseIce) July 8, 2022

Se si mettono a confronto due smartphone come Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12, si può notare come Samsung abbia preferito un approccio in stile Apple, optando per cornici più evidenti ma simmetriche. Al contrario, Xiaomi ha preferito un pannello curvo con cornici non propriamente armoniose nelle forme. Questo trend dovrebbe cambiare con Xiaomi 13, anche se attendiamo delle immagini per capire meglio come si evolverà.

Per il momento non conosciamo ancora diagonale e risoluzione dello schermo di Xiaomi 13 Pro, ma quasi certamente dovrebbe essere mantenuta la curvatura ai lati e la selfie camera punch-hole. Schermo a parte, i rumors parlano della serie Xiaomi 13 come una delle prime ad arrivare con il futuro Snapdragon 8 Gen 2, che sappiamo dovrebbe avere un processore unico nel settore. Ci aspettiamo anche grandi novità per la fotocamera, vista la collaborazione con Leica e che vedremo al via con Xiaomi 12 Ultra e 12S/12S Pro.

Differenze fra modelli | Aggiornamento 16/08

Un nuovo leak, sempre da parte di Digital Chat Station, ci permette di capire come cambierà lo schermo fra Xiaomi 13 e 13 Pro e quali saranno le differenze fra i due. Sul modello base dovremmo trovare uno schermo piatto Full HD+, mentre quello Pro avrebbe un schermo curvo con tecnologia LTPO e risoluzione 2K, in entrambi i casi con foro punch-hole. Anche in questo caso, il leaker rimarca come il nuovo processo di assemblaggio COP (Chip-on-Plastic) permetterà l'adozione di cornici più sottili.

