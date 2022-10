Doogee T10 segna il debutto nel mercato dei tablet

Per la prima volta nella sua storia, Doogee decide di entrare nel mercato dei tablet, e lo fa presentando ufficialmente il nuovo Doogee T10. Un prodotto che punta alla fascia media del mercato, con specifiche equilibrate per offrire un'esperienza multimediale adeguata. Vediamo quali sono le sue novità, fra scheda tecnica e prezzo di lancio.

Doogee presenta al pubblico T10, il suo primo tablet: tutte le novità

Doogee T10 offre uno schermo IPS LCD definito FullView, cioè un 10,1″ Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) con 300 nits di luminosità, incastonato in una scocca in alluminio aeronautico dallo spessore di 7,5 mm e dal peso di 430 grammi. Al suo interno si cela una configurazione hardware basata sull'UNISOC T606, realizzato a 12 nm con CPU octa-core fino a 1,6 GHz, GPU Mali-G57, 8 GB di RAM LPDDR4X (più 5 GB di RAM virtuale) e 128 GB di memoria UFS espandibile via microSD fino a 1 TB.

L'alimentazione è fornita da una batteria da 8.300 mAh, ricarica via USB Type-C con caricatore Power Delivery fino a 18W. Il resto delle specifiche include supporto dual SIM 4G e Wi-Fi ac Dual Band, oltre che certificazione Widevine L1 per poter guardare in Full HD i contenuti in streaming su piattaforme come Netflix, Prime Video e così via. Questo grazie anche alla presenza di due speaker stereo, oltre a fotocamere da 13 e 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle tre colorazioni Grey, Silver e Blue, Doogee T10 sarà disponibile dall'1 novembre in vendita su Aliexpress, a un prezzo che dovrebbe aggirarsi fra 100/200€, in bundle con accessori vari.

