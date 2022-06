Lo Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe essere un processore unico nel suo genere

Non è passato molto tempo dalla presentazione dello Snapdragon 8 Gen 1+, eppure Qualcomm starebbe già lavorando al suo successore. La nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe debuttare entro fine anno e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe presentare un'architettura della CPU completamente ridisegnata.

Qualcomm potrebbe rivoluzionare tutto con il prossimo Snapdragon 8 Gen 2

Secondo quanto riportato da alcune fonti interne, Qualcomm starebbe lavorando alla nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 con alcune novità di tutto rispetto. Il SoC dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno e sarà il motore a bordo dei prossimi smartphone di fascia alta.

Con ciò, Qualcomm potrebbe rivoluzionare l'architettura delle sue CPU passando dall'attuale architettura a tre cluster (1+3+4) a quella a quattro cluster (1+2+2+3). Questa potrebbe includere un core ARM Cortex-X3; due core Cortex-A720; due core Cortex-A710; e tre piccoli core Cortex-A510. Il tutto sarà accompagnato da una GPU Adreno 740, che invece non dovrebbe subire modifiche sostanziali e dovrebbe continuare a mantenere la stessa architettura della GPU Adreno 730 presente nei chip attuali.

Proprio come il modello precedente, anche lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere prodotto a 4 nm da TSMC per cui non dovremmo aspettarci grandi aumenti della velocità di clock. Qualcomm dovrebbe presentare la nuova piattaforma nel quarto trimestre dell'anno con un evento alle Hawaii.

