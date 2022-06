Xiaomi 12 Ultra: il punto della situazione ad oggi

Se l'inizio del 2022 ha segnato per Xiaomi l'avvento dei top gamma della serie 12, compreso il 12X, la seconda parte dell'anno è dedicata ai pezzi grossi, tra cui Xiaomi 12 Ultra. Il super flagship per antonomasia si sta via via configurando sempre più tra specifiche tecniche di grande livello, una partnership niente male a livello di fotocamera e tante altre indiscrezioni.

Xiaomi 12 Ultra: che cosa sappiamo sul prossimo super top gamma

Design e display

Come dovrebbe presentarsi, dunque, Xiaomi 12 Ultra in fatto di design? Ad oggi non c'è un form factor ufficiale ma, nel corso dei mesi, il comun denominatore è uno smartphone in ceramica con una piastra che fa da bumper fotocamera posta in alto a coprire tutta l'area, in cui alloggia un oblò in cui sono contenuti i sensori in stile Honor Magic 4 Pro. In più, complice la collaborazione con Leica, potrebbe avere anche il privilegio di veder affisso il logo della casa tedesca (maggiori informazioni nella sezione Fotocamera). Tutto questo, inoltre, potrebbe essere stato confermato dallo store Xiaomi YouPin tramite una cover. Non è escluso infine che il corpo dello smartphone possa essere certificato IP68.

E per lo schermo? Si parla di un display AMOLED E5 con tecnologia LTPO 2.0: si tratterà di un pannello da 6.73″ con risoluzione 2K, refresh rate dinamico a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Non mancherebbe poi un lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto lo schermo, sebbene non ci siano riscontri.

Hardware

L'hardware interno, ad oggi, è sicuramente la parte più nebulosa riguardo questo smartphone. Forse però, l'unica “certezza” dovrebbe essere la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, ultimo campione di Qualcomm in fatto di SoC, che con le sue peculiarità punta ad abbassare i consumi e far emergere le prestazioni.

Non conosciamo purtroppo i tagli da memoria, ma potrebbero partire da 8 GB e, soprattutto, da 256 GB di storage. Lato batteria potrebbe esserci una sorpresa al “ribasso”. Infatti, sebbene ci si aspettasse una ricarica a 120W, Xiaomi 12 Ultra si ritrova certificata una ricarica da “soli” 67W, con però una ricarica wireless da 50W. La capienza della batteria sarebbe poi da 4.800 mAh, ma non è escluso si salga a 5.000 mAh. Si continua poi con una configurazione Dual Speaker e la presenza di Android 12, sotto forma di MIUI 13, ma qui nessuna sorpresa.

Fotocamera

Il comparto più interessante o quanto meno quello con maggiore attenzione rivolta da Xiaomi, è senza dubbio quello della fotocamera. Il 12 Ultra, dopo tante voci, è ufficialmente il primo smartphone della compagnia ottimizzato tramite la partnership con Leica. Questa collaborazione dovrebbe essere molto più profonda rispetto a quanto visto con Huawei, visto che la casa tedesca dovrebbe intervenire in maniera netta nella realizzazione del comparto.

Passando alla mera tecnica dei sensori, dovremmo avere un quartetto di tutto rispetto. Si parte dal sensore principale, da 50 MP, che dovrebbe corrispondere al Samsung GN5 visto all'opera su iQOO 9 Pro. A seguire, ci sarebbero ben due sensori da 48 MP, uno ultra-grandangolare ed un altro sarebbe un periscopio con Zoom Ottico 5x. Il quarto sarebbe poi ToF e, per finire, dovremmo trovare anche un Autofocus Laser. Per la selfie camera dovremmo trovare un sensore da 20 MP.

Xiaomi 12 Ultra Enhanced: esiste davvero?

Una delle prime voci riguardanti Xiaomi 12 Ultra si concentrava su una sua possibile versione Enhanced. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una variante “migliorata” con una fotocamera sotto il display, similmente al MIX 4. Per questo motivo si ipotizza che possa essere essere il futuro MIX 5 e quindi non far parte della gamma 12. Ovviamente per ora sono tutte ipotesi e le varie caratteristiche sono ancora in divenire e non è escluso il fatto che questo modello non esista affatto.

Xiaomi 12 Ultra – Possibile prezzo e uscita

Mentre per il modelli della gamma 12 abbiamo avuto il debutto durante il mese di dicembre (in Cina) ed in Europa qualche mese fa, per quanto riguarda Xiaomi 12 Ultra il brand ha confermato, sebbene in maniera velata in alcuni teaser, che lo vedremo in scena nel mese di luglio 2022. Coerentemente a quanto visto con 11 Ultra inoltre, il possibile prezzo di partenza potrebbe essere di circa 1.290€ (1.350$), quindi nella fascia altissima del mercato. Ovviamente, il tutto è sicuramente da confermare.

