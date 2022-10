Lenovo XiaoXin 100 è il nuovo proiettore intelligente con processore Huawei

Lenovo ha lanciato XiaoXin 100 Smart Projector, un nuovo proiettore intelligente che affida il suo funzionamento al chipset Huawei HiSilicon e vede dalla sua parte caratteristiche molto interessanti per il prezzo al quale viene proposto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo proiettore Lenovo

Lenovo Xiaoxin 100 Smart Projector è un proiettore portatile dal corpo leggero e compatto. Il dispositivo è dotato di un modulo telecamera CMOS ad alta precisione con giroscopio a sei assi, e due altoparlanti da 5 W che supportano l'audio DSP e Dolby, offrendo un audio Hi-Fi di alta qualità.

L'aspetto sicuramente più interessante di questo nuovo processore Lenovo è la presenza di un processore Huawei HiSilicon, grazie al quale può eseguire la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale.

Alcune caratteristiche di Xiaoxin 100 Smart Projector includono il supporto per la risoluzione video FullHD e HDR10, una luminosità massima che raggiunge i 7.000 lumen, compensazione dinamica e certificazione di protezione degli gli occhi dalla luce blu. A detta dell'azienda, il proiettore offre un'ottima qualità dell'immagine in qualsiasi condizione di illuminazione, sia in spazi bui che in aree ben illuminate.

E ancora, il processore Huawei HiSilicon His 352 è accompagnato da 2 GB di RAM DDR4 e 16 GB di memoria interna per l'archiviazione dei contenuti, mentre il funzionamento complessivo si basa su ZUI Zhitou OS. Tra le ultime caratteristiche troviamo poi il support per il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, un'interfaccia HDMI e una porta USB 2.0, oltre a supportare tecnologie come Hi Imprex VI Engine e EEP Image Quality Engine 2.0.

Lenovo Xiaoxin 100 Smart Projector – Disponibilità e prezzo

Lenovo Xiaoxin 100 Smart Projector è disponibile in Cina al prezzo promozionale di 1.199 yuan, ovvero circa 168€ al cambio. Al termine della promozione, il costo del dispositivo sarà di 1.499 yuan, circa 210€. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

