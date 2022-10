Huawei P50 Pocket S: data di lancio confermata per il pieghevole economico

Con un video teaser, Huawei ha ufficializzato la data di presentazione di P50 Pocket S, nuovo smartphone pieghevole a conchiglia che potrebbe risultare più economico rispetto ai dispositivi foldable arrivati fino ad ora sul mercato. Il breve video segna la data di uscita sul calendario, ma è particolarmente avaro di dettagli.

Huawei P50 Pocket S sarà presentato la prima settimana di novembre

Il video pubblicato da Huawei non mostra il design di questo nuovo smartphone, ma ci dà appuntamento per il prossimo 2 novembre, quando l'azienda svelerà il P50 Pocket S inizialmente nel mercato cinese.

Nonostante Huawei non abbia diffuso informazioni su questo nuovo pieghevole a conchiglia, l'account Twitter Paras Guglani ha condiviso le prime immagini delle colorazioni in cui sarà disponibile il P50 Pocket S (e che potete ammirare nell'immagine qui sopra).

Le colorazioni disponibili saranno: verde, giallo, blu, rosso e rosa, mentre sappiamo che il nuovo pieghevole a conchiglia (in origine trapelato come Pocket New) potrebbe essere dotato di un OLED da 6.9″ con refresh rate a 120 Hz.

L'originale P50 Pocket di Huawei è arrivato sul mercato alla fine del 2021, dotato di Snapdragon 888 4G. Questo smartphone ha sorpreso molto sia nelle prestazioni che nel prezzo, come viene evidenziato anche nella nostra recensione.

Non ci resta che attendere il prossimo 2 novembre, quindi, per scoprire tutte le novità che ha in serbo per noi Huawei: il P50 Pocket S, infatti, potrebbe non essere l'unico protagonista dell'evento, dato che l'azienda cinese ha in cantiere anche le FreeBuds 5 e il Watch GT 4!

