Huawei, presto il lancio di un trio niente male: P50 Pocket economico, FreeBuds 5 e Watch GT 4 in arrivo

Sebbene sia passato molto poco tempo dal lancio della serie Mate 50, Huawei ha tutt'altro che finito con i prodotti di punta e non. Infatti, da un nuovo leak apprendiamo che il brand sta preparando il lancio non solo del suo pieghevole più economico, P50 Pocket New, ma anche e finalmente delle Huawei FreeBuds 5 e del già vociferato Watch GT 4.

Huawei P50 Pocket New, FreeBuds 5 e Watch GT 4 questione di settimane: cosa trapela dal leak

A parlare del lancio prossimo dei tre nuovi prodotti Huawei è stato il leaker Comrade Guan, che ci ha spiegato che, nonostante non sia chiarissimo quando il brand ha intenzione di fissare una nuova conferenza stampa, è chiaro che quest'ultima potrebbe riguardare una presentazione congiunta di tre dispositivi che potrebbero fare facilmente le fortune dell'azienda. Per tanti motivi.

Un pieghevole economico, con un chipset rodato come lo Snapdragon 778G, potrebbe paradossalmente attirare anche le attenzioni di un mercato Global giustamente severo verso gli smartphone del brand causa assenza di Google. Discorso diverso ma maggiormente positivo invece nel caso delle cuffie FreeBuds 5 e del Watch GT 4. I due indossabili confermerebbero il già buon mercato offerto dai predecessori e potrebbero essere ancora una volta dei punti di riferimento del settore, quindi è facile che Huawei possa investire tanto su questi ultimi.

Ma quando sarebbe previsto dunque il lancio? L'idea del leaker è che nel mese di ottobre 2022 Huawei possa fare la giocata definitiva presentandoli tutti e tre, anticipando magari potenziali competitor.

