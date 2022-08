Huawei P50 Pocket torna in una veste da medio gamma

A fin e 2021 abbiamo visto sul mercato il primo flip phone di Huawei, P50 Pocket, arrivato anche nel mercato italiano a inizio 2022 e che abbiamo anche recensito. Il brand però vuole rivoluzionare ancora una volta il mercato dei pieghevoli, abbassando ancora la soglia di prezzo grazie ad una nuova versione del suo smartphone a conchiglia con caratteristiche da medio gamma.

Huawei P50 Pocket New: il flip phone mid-range avrà un chipset molto noto

A parlare della versione New di P50 Pocket è il leaker Bald Panda, che ci mostra le immagini derivate dal TENAA di questo flip phone che, effettivamente, riprende la struttura del Pocket top gamma, ma la sua impronta è sin da subito orientata ad un mercato meno premium rispetto al suo gemello.

Come possiamo vedere, a questo modello sembra mancare un qualsivoglia display esterno, che nel modello top era posto in un piccolo oblò sotto quello dedicato ai sensori fotocamera. Non è detto che però possa mancare in via assoluta e che le immagini dell'ente ministeriale coprano l'altro oblò che dovrebbe essere a filo con la scossa invece che in risalto come quello fotografico. Molto interessante poi la scelta dell'effetto similpelle per l'altra parte della scocca.

Il display interno sembra presentare inoltre una piegatura poco pronunciata, sperando quindi in una grinza meno visibile. La fotocamera esterna dovrebbe contare invece su tre sensori, mentre all'interno c'è un punch-hole centrale, quindi di sicuro non è il P50 Pocket visto qualche giorno fa con fotocamera sotto al display. Infine, c'è l'indiscrezione sul chipset, che appunto cambia tutta la sostanza dello smartphone. Infatti, sembra possa essere presente lo Snapdragon 778G, rigorosamente 4G, che va a sostituire l'888 presente sul precedente.

Questa indiscrezione apre dunque a scenari molto interessanti: vedremo finalmente un pieghevole sotto la soglia degli 800€, oppure Huawei applicherà una politica di prezzi che lo porterà al pari del Moto RAZR 2022 che però ha ben altre potenzialità? Possibile che lo scopriremo il prossimo 6 settembre 2022, teatro della serie Mate 50, altrimenti poco più in là.

