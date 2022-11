DJI Mavic 3 Classico: drone per scatti mozzafiato, da oggi accessibile a tutti

DJI porta oggi sul mercato la versione “Classico” di Mavic 3, il drone di punta dell'azienda. Questa nuova edizione amplia l'accessibilità con un prezzo più contenuto, pur mantenendo una qualità estremamente elevata.

DJI presenta Mavic 3 Classico: il drone con la fotocamera migliore al mondo, alla portata di tutti

DJI Mavic 3 Classico: caratteristiche tecniche

Con DJI Mavic 3 Classico i creator avranno accesso alle possibilità offerte dalla fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3. L'ottica di questo drone è in grado di registrare filmati fino a 5.1K e 50 frame per secondo, offrendo comunque la possibilità di utilizzare formati più comuni come 4K/60 e 1080p/60 con le codifiche H264 e H265.

Questa versione Classica del celebre drone è in grado di volare per un massimo di 46 minuti, registrando in FULL HD fino a 15 Km di distanza. Il sistema ActiveTrack 5.0, inoltre, utilizza i sensori del drone per riconoscere i soggetti e bloccarli nell'inquadratura.

Mavic 3 Classico offre anche la modalità di ripresa automatica QuickShots, mantenendo la possibilità di registrare anche timelapse, hyperlapse e panorama. Una volta che il drone sarà atterrato, le immagini acquisite potranno essere trasferite ad uno smartphone o un PC tramite WiFi 6, ad una velocità di 80 MB al secondo.

Per quanto riguarda la sicurezza in volo, il drone è dotato di 8 sensori visivi che rilevano gli ostacoli in tutte le direzioni, permettendo in questo modo la pianificazione autonoma dei percorsi da seguire.

DJI Mavic 3 Classico: prezzi e disponibilità

Questo nuovo drone è acquistabile da oggi sul sito ufficiale dell'azienda e in pre-ordine su Amazon. Le configurazioni disponibili sono tre, con un kit di volo aggiuntivo:

Mavic 3 Classico (solo drone) : non include un radiocomando o un caricabatterie ed è l'ideale per chi possiede già un drone DJI esistente ed è pronto per fare un ulteriore passo in avanti con la fotocamera top di gamma di Mavic 3. È compatibile con qualsiasi controller DJI RC-N1, DJI RC o DJI RC Pro esistente – 1499€

: non include un radiocomando o un caricabatterie ed è l'ideale per chi possiede già un drone DJI esistente ed è pronto per fare un ulteriore passo in avanti con la fotocamera top di gamma di Mavic 3. È compatibile con qualsiasi controller DJI RC-N1, DJI RC o DJI RC Pro esistente – Mavic 3 Classico : include un caricabatterie e il radiocomando DJI RC-N1 – 1599€

: include un caricabatterie e il radiocomando DJI RC-N1 – Mavic 3 Classico (con DJI RC ): include un caricabatterie e il radiocomando DJI RC – 1749€

): include un caricabatterie e il radiocomando DJI RC – Fly More Kit: include due Batterie di volo intelligenti, una Stazione di ricarica per batterie (100 W), un Caricabatterie per auto da 65 W, tre paia di eliche silenziose e una Borsa per trasporto convertibile DJI – 599 €.

Siete pronti a spiccare il volo con il nuovo drone DJI?

