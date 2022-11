Huawei Pocket S ufficiale: il flip phone più economico di tutti

Fra 2021 e 2022 abbiamo fatto conoscenza con il primo flip phone Huawei, arrivato anche nel mercato italiano e da noi recensito, ma adesso è il momento di Huawei Pocket S. Il brand vuole approcciare in maniera ancora più aggressiva il settore dei pieghevoli, abbassando la soglia di prezzo grazie a una nuova versione del pieghevole a conchiglia con caratteristiche da medio gamma. Ecco tutto quello che sappiamo finora su Huawei Pocket S, tra specifiche tecniche e indiscrezioni su prezzo ed uscita.

Huawei Pocket S ufficiale: tutte le novità del flip phone economico

Design e display

Il nuovo pieghevole Huawei Pocket S riprende la stessa struttura del Pocket top gamma, seppur la sua impronta è sin da subito orientata ad un mercato meno premium rispetto al “gemello”. Come garantisce Huawei, il sistema di apertura e chiusura è garantito per 400.000 piegamenti. È disponibile in cinque colorazioni Frost Silver, Mint Green, Primrose Gold, Sakura Pink, Ice Crystal Blue e Obsidian Black.

Misura 87,3/170 x 75,5 x 7,2/15,2 mm per un peso di 190 grammi e sul fuori mantiene uno schermo esterno OLED da 1,04″ da 340 x 340 pixel a 60 Hz con campionamento del tocco a 120 Hz. Il display a bordo del terminale, invece, è un pannello sempre OLED ma punch-hole da 6,9″ Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel) in 21:9 con densità di 442 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Una delle differenze fra Huawei P50 Pocket e questo nuovo Pocket S è nella dotazione hardware, essendo presente lo Snapdragon 778G, rigorosamente 4G, che sostituisce il più pregiato Snapdragon 888. Lo Snap 778G è un SoC a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz), GPU Adreno 642L e memorie da 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio d’archiviazione espandibile tramite NanoSD. Oltre al sistema di raffreddamento in grafite, dentro c’è anche una batteria da 4.000 mAh dotata di ricarica rapida a 40W.

L’altro depotenziamento lo troviamo nel comparto fotografico, dove anziché una tripla fotocamera c’è una doppia configurazione da 40+13 MP f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare. Sparisce quindi il sensore Ultra Spectrum da 32 MP per scattare foto con colori fluorescenti, sostituire da un modulo per l’autofocus laser, mentre rimane la selfie camera da 10,7 MP. Lato software ritroviamo HarmonyOS 3, l’ultima versione del sistema operativo del colosso cinese.

Huawei Pocket S – Prezzo e disponibilità

Huawei Pocket S viene lanciato oggi 2 novembre al prezzo di 5.988 yuan (831€) per la variante da 128 GB, salendo a 6.488 yuan (900€) per quella da 256 GB e a 7.488 yuan (1.039€) per quella da 512 GB. Diventa così a tutti gli effetti il flip phone meno costoso mai visto finora, anche più del recente Moto RAZR 2022. Ora resta da vedere se il pieghevole economico di Huawei arriverà anche alle nostre latitudini. Teniamo le dita incrociate!

