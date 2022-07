Huawei presenta tutte le novità di HarmonyOS 3: ora è ufficiale

Durante il mega evento del 27 luglio il colosso tech cinese ha presentato al mondo tanti nuovi dispositivi, ma la vera protagonista è stata la nuova versione della sua interfaccia proprietaria. HarmonyOS 3.0 è finalmente ufficiale e Huawei ha svelato tutte le novità e i dettagli in merito al rilascio. Facciamo il punto della situazione e tracciamo un percorso per scoprire tutte le migliorie che sono state apportate.

HarmonyOS 3.0 è ufficiale: tutte le novità del nuovo software di Huawei

L'evento di luglio 2022 ha portato vari prodotti equipaggiati con HarmonyOS, dai tablet alle stampanti. Ma ovviamente questa è stata l'occasione per alzare definitivamente il sipario su HarmonyOS 3.0: la nuova versione dell'OS di Huawei era stata già annunciata nella seconda metà del 2021, tuttavia c'è stato qualche intoppo che ha fatto slittare l'arrivo delle release beta e il debutto ufficiale. Comunque alle fine il nuovo software è arrivato, con tutti i miglioramenti del caso.

Ovviamente l'interfaccia cambia stile, con un look rinnovato e varie funzionalità aggiuntive. Huawei ha lavorato tanto sul rendere più coeso il suo ecosistema di prodotti con HarmonyOS; la tecnologia HyperTerminal consente di ottenere prestazioni più veloci e beneficiare di una maggiore privacy mentre ci si interfaccia con i dispositivi smart compatibili.

Il colosso cinese ha migliorato la condivisione dello schermo rendendola più semplice, intuitiva e fluida. Ovviamente non mancano tanti nuovi widget per personalizzare la home screen ed è presente un'integrazione ancora più profonda tra i vari dispositivi del brand.

Ad esempio quando il tablet è vicino allo smartphone, si connette automaticamente alle rete di quest'ultimo: in questo modo è possibile rispondere alle chiamate per il telefono direttamente dal tablet oppure giocare sfruttando il pannello di ampie dimensioni ma la connessione dello smartphone. Non manca poi il solito assistente digitale, per svolgere operazioni tramite i comandi vocali.

L'integrazione migliora anche per quanto riguarda i display smart delle auto: ora è possibile visualizzare le applicazioni per smartphone direttamente sullo schermo della vettura. Con HarmonyOS 3.0, Huawei non ha puntato solo alle prestazioni e alle funzionalità, ma ha migliorato anche la gestione della privacy e la sicurezza. Oltre ai miglioramenti “interni” ora è presente un centro per la privacy dove gli utenti possono controllare in modo più efficiente la gestione dei propri dati da parte del dispositivo.

HarmonyOS 3.0 – Smartphone supportati

Al momento HarmonyOS 3.0 è disponibile solo in Cina e resta da vedere quando arriverà in versione Global. Il rilascio in patria avverrà dal mese di settembre 2022 e di seguito trovate l'elenco degli smartphone Huawei supportati (almeno per ora).

Huawei P50

P50 Pro

P50 Pocket

Mate X

Mate Xs

Mate X2

Mate Xs 2

Mate 40

Mate 40 Pro

Mate 40 Pro+

Mate 40 RS Porsche

MatePad Pro 12.6 (2021)

Non appena ci saranno novità anche per il mercato internazionale provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il