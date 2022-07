Huawei PixLab V1: in arrivo la stampante con il nuovo HarmonyOS

Qualche tempo fa, Huawei aveva lanciato sul mercato cinese e poi quello Global la sua prima stampante smart con HarmonyOS, cioè la PixLab X1, che ora ha già una erede. Infatti, sta per arrivare sul mercato Huawei PixLab V1, la prima dotata del nuovo software del brand e probabili specifiche migliorate.

Huawei PixLab V1: tutto quello che sappiamo sulla nuova stampante smart del brand

Design e caratteristiche

Come si presenta la nuova stampante smart Huawei PixLab V1? Il design di questo modello non differisce troppo da quello di X1, quindi abbiamo un dispositivo di color bianco, dalle linee minimali, ma con modalità diverse rispetto a quanto visto con la precedente. Infatti, sembra sia un modello InkJet, quindi a cartucce a colori, quindi non solo laser con toner.

A fare la differenza però saranno sicuramente le sue proprietà smart. A parte il sistema operativo, che sarà HarmonyOS 3 in arrivo nello stesso evento, troveremo sicuramente varie funzioni per la multi-connettività tra PC, smartphone e tutto il resto dell'ecosistema Huawei compatibile. Insomma, sarà una stampante piuttosto intelligente. Sicuramente ci saranno anche quelle feature che il brand chiama Super Office, quindi con varie modalità adatte alla produttività.

Prezzo e data di uscita

La nuova stampante smart Huawei PixLab V1 arriverà il prossimo 27 luglio 2022, sullo stesso palco del software già citato, di MatePad Pro 2022 e altri dispositivi dell'ecosistema. Sul prezzo, immaginiamo che Huawei la porterà sul mercato in un range di prezzo intorno ai 100€ al cambio, ma è ovviamente tutto da vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il