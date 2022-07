OnePlus 10T e OxygenOS 13 hanno finalmente una data di uscita

Inseguito per diversi mesi, OnePlus 10T con OxygenOS 13 ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il prossimo flagship del brand si configurerà molto presto nel mercato internazionale, con un evento fissato davvero a breve e che porterà uno degli smartphone più interessanti dell'azienda.

OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13, data di uscita ai primi d'agosto: adesso è ufficiale

Il teaser mostrato dal brand mostra il corpo dello smartphone senza però rivelare la parte superiore, che però sembra effettivamente (seppur in chiaroscuro) uguale a quella vista nei render precedenti. Il dispositivo sarà costituito, per quanto riguarda il SoC, dallo Snapdragon 8+ Gen 1, portando per la prima volta un quantitativo di RAM molto capiente (16 GB) e anche uno storage mai visto nel mercato Global (512 GB esistono solo in Cina per 10 Pro). A questo, troveremo aggiunto anche un discreto comparto fotocamera.

Ma in tutto questo, quando arriva OnePlus 10T 5G? Il top gamma del brand di Pete Lau arriverà ufficialmente, con presentazione a New York City, il prossimo 3 agosto 2022. La data scelta non è proprio una novità, visto che nelle scorse ore un leak aveva anticipato l'indiscrezione. In ogni caso, l'azienda ha iniziato a inviare vari inviti agli insider con delle bustine di tè, che in inglese si pronunciano “Tì” (da Tea), in riferimento proprio alla nomenclatura dello smartphone. Altra novità importante sarà il debutto della OxygenOS 13, nuova interfaccia Global di OnePlus, che porterà dunque tante chicche interessanti lato software.

Non ci resta dunque che aspettare qualche giorno, magari dove conosceremo sempre più dettagli in merito ad un OnePlus molto atteso, forse proprio per tutto quello che sta accadendo ad un brand profondamente cambiato nell'ultimo anno ma che può dare ancora moltissimo in termini di top gamma. In ogni caso, vi lasciamo l'approfondimento dedicato così da saperne di più.

