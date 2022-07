Huawei MatePad Pro (2022) nelle prime immagini: la rivoluzione parte dal design

Le prime immagini di Huawei MatePad Pro (2022) non si sono fatte attendere per nulla. Da pochissimo il colosso della tecnologia ha annunciato che all'evento del prossimo 27 luglio, oltre alla più recente versione del suo sistema operativo proprietario – HarmonyOS 3.0 – presenterà anche l'evoluzione del suo tablet più potente. E adesso abbiamo già i primi render che ne svelano in anteprima il design.

Le prime immagini render di Huawei MatePad Pro (2022) mostrano un design rinnovato

Tra una settimana esatta, Huawei alzerà il sipario su HarmonyOS 3.0 e MatePad Pro (2022). Dall'immagine teaser condivisa dall'azienda avevamo già capito che il prossimo tablet avrebbe presentato delle novità anche dal punto di vista estetico, un'idea che trova conferma nei primi render pubblicati in rete in queste ore. L'immagine in questione è stata realizzata e pubblicata dal solito Teme (insider particolarmente preciso, specialmente quando si tratta di Huawei) e mostra come potrebbe essere il design del tablet.

A cambiare è soprattutto il modulo fotografico di Huawei MatePad Pro (2022), che sembra ereditare lo stesso layout ad anello della serie Mate. Per il resto, l'immagine in questione mostra un corpo dagli angoli arrotondati e con al centro il logo Huawei.

Non abbiamo riferimenti visivi per quanto riguarda il lato frontale del prossimo tablet, ma si dice che questo possa includere un pannello da ben 12.6″ – molto probabilmente ci saranno due versioni, di cui una da 11″.

Sappiamo, poi, che Huawei MatePad Pro (2022) supporterà la ricarica rapida da 40 W, nonché una ricarica cablata inversa da 18 W e 10 W, e che sarà il primo dispositivo con HarmonyOS 3.0 a bordo. Non si hanno altre informazioni riguardo le caratteristiche del prossimo tablet firmato Huawei, ma è probabile che nei prossimi giorni vengano svelati ulteriori dettagli. Restate sintonizzati!

