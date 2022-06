Huawei MatePad Pro 12.6 2022 inizia a configurarsi: ricarica rapida rinnovata

Con i tablet di Huawei, i MatePad, ci eravamo lasciati un anno fa con due modelli arrivati in Italia: il modello base da 11″ ed il modello Pro da 12.6″. Proprio il secondo citato potrebbe vedere presto un rinnovamento, visto che abbiamo la prima certificazione in merito alla ricarica di quello che sarà il prossimo Huawei MatePad Pro 12.6 2022.

Huawei MatePad Pro 12.6 2022: la ricarica sarà la stessa del precedente

Cosa sappiamo ad oggi, dunque, del prossimo tablet top gamma di Huawei? La prima indiscrezione, che arriva da una certificazione a voler essere precisi, è in merito alla ricarica rapida. Questo perché è documentata una potenza da 40W che, i più attenti ricorderanno, è proprio la stessa del modello presentato nel 2021.

Insomma, Huawei pare abbia adottato una scelta conservativa per il suo tablet di punta anche per il 2022, cosa che potrebbe non accadere per le altre componenti. Infatti, il Huawei MatePad Pro 12.6 2021 è arrivato sul mercato con il Kirin 9000E, ma come sappiamo la dotazione di Kirin sembra essersi esaurita e dunque, il destino potrebbe essere relativo ad un chipset Snapdragon, magari un 870, mettendolo dunque al pari di uno Xiaomi Pad 5 o OPPO Pad.

Purtroppo non abbiamo altre indiscrezioni in merito al MatePad Pro 12.6 2022, ma immaginiamo non sia neanche poi così lontano e potremmo vederlo insieme ai prossimi Nova 10, che sebbene li abbiano rimandati, arriveranno comunque a breve.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il