Huawei FreeBuds SE ufficiali in Italia, con uno stile fresco e 10€ di sconto

Comodi, di qualità e dall'autonomia prolungata. Parliamo di Huawei FreeBuds SE, gli auricolari TWS pensati per offrire la migliore vestibilità e un'esperienza di tutto rispetto grazie al nuovo driver dinamico da 10 mm e alla batteria che garantisce fino a ventiquattro ore di riproduzione musicale. Curiosi di saperne di più? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

Ergonomia, qualità e autonomia nei nuovi Huawei FreeBuds SE: tutti i dettagli

Design e caratteristiche

Iniziamo dal design, che l'azienda ha realizzato ispirandosi alle nuvole e al cielo. Huawei FreeBuds SE sono disponibili nelle colorazioni Blu e Bianco e presentano una struttura semi-in-ear “ibrida” pensata per adattarsi all'orecchio riducendo la pressione sul condotto uditivo, così da offrire una migliore vestibilità, che sia leggera e – soprattutto – traspirante e comoda. Gli auricolari sono dotati di un processore BES2500IZ, un driver dinamico da 10 mm e un diaframma polimerico ultra-sensibile che, insieme, contribuiscono a fornire un'esperienza audio di alta qualità, offrendo un suono ricco, bassi belli potenti e voci cristalline.

Oltre ciò, gli auricolari Huawei FreeBuds SE integrano la tecnologia Dual-Mic Beamforming per la riduzione del rumore durante le chiamate telefoniche e supportano i controlli touch, per cui sarà sufficiente interagire con il corpo degli auricolari esercitando delle pressioni per mettere in pausa o avviare la riproduzione musicale, regolare il volume o rispondere alle chiamate.

Infine, gli auricolari sono dotati di una batteria da 410 mAh ciascuno che garantisce fino a 6 ore di riproduzione musicale che può essere estesa fino a 24 ore grazie all'apposita custodia di ricarica.

Huawei FreeBuds SE ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

I nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE sono arrivati in Italia e debuttano al prezzo di 49.9€ nello store ufficiale del brand. Tuttavia è possibile sfruttare la promo di lancio: pagando 1€ di deposito si riceverà uno sconto di 10€. In questo modo il prezzo finale sarà di 39.9€! Per saperne di più, di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

