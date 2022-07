Huawei Watch GT 3 Pro costa -100€ su Amazon: si punta alle stelle, con un occhio al risparmio!

Voglia di un nuovo indossabile senza compromessi? Puntate a rinnovare il vostro fidato smartwatch e avete deciso di mirare alle stelle? Acquistare un dispositivo premium non significa di certo non poter risparmiare! In questo articolo andiamo a scoprire quali sono le occasioni più ghiotte per Huawei Watch GT 3 Pro, indossabile top che viaggia alla massima potenza e che non rinuncia allo stile.

Huawei Watch GT 3 Pro: come risparmiare sull'acquisto dell'indossabile premium

Il brand cinese è ormai ampiamente specializzato in smartwatch premium, caratterizzati da performance di tutto rispetto, materiali pregiati e tante funzionalità utili. Huawei Watch GT 3 Pro non fa eccezione: display AMOLED da 1.43″ protetto da un vetro zaffiro, cassa in titanio, monitoraggio della salute H24, SpO2, GPS, chiamate Bluetooth e HarmonyOS, il software proprietario del colosso tech. Ancora una volta un indossabile dotato di caratteristiche stellari e un design elegantissimo: con Huawei non si scherza!

E se volete saperne di più, per un acquisto consapevole, eccovi la nostra recensione!

Siete in cerca della migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata a Huawei Watch GT 3 Pro? Il miglior prezzo del momento arriva da Amazon – con spedizione Prime – dove l'indossabile premium è disponibile in versione Titanium (46 mm) con 100€ di sconto! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

