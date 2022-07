Xiaomi punta al Metaverso: vuole creare un mondo virtuale… pieno di coniglietti?

La vita in realtà virtuale è un'idea che spaventa e che affascina allo stesso tempo. Mentre cerchiamo di capire verso che direzione ci stiamo muovendo, un altro grande nome del mondo tecnologico si prepara a lanciare il suo Metaverso: Xiaomi. In queste ultime ore, infatti, sono trapelati alcuni dettagli importanti su un brevetto che ha a che fare con la creazione di personaggi virtuali. Ecco tutti i dettagli.

Anche Xiaomi pensa alla sua idea di mondo virtuale: il brevetto sulla creazione dei personaggi

Anche Xiaomi sembra abbia ceduto al fascino del Metaverso e potrebbe in futuro presentare la sua idea di mondo virtuale popolato da personaggi unici e iper-personalizzabili. Il brevetto Method, device and storage medium for generating image parameters of reproducible virtual characters fa riferimento ad una serie di strumenti che potranno essere utilizzati per dare vita a personaggi virtuali dalle sequenze geniche uniche.

Questi personaggi si baseranno sulla tecnologia blockchain, affidabile e decentralizzata, che ne garantirà l'unicità e la non replicabilità, e potranno essere nutriti e dotati di molte abilità. Una volta creato e divenuto di proprietà di un utente, il personaggio non può essere copiato, modificato o distrutto da nessuno.

Ancora non è chiaro se il Metaverso immaginato da Xiaomi sarà popolato da simpatici coniglietti in stile MITU, la mascotte dell'azienda, o se opterà per un modello più vicino a quello pensato da Meta, con personaggi dalle sembianze umane in stile The Sims, per intenderci. Nel primo caso, allora il brevetto in questione avrebbe a che fare con una edizione migliorata e più completa del Crypto Rabbit lanciato da Xiaomi qualche anno fa e poi mandato offline a inizio marzo, poiché “c'è ancora molto da fare per migliorarne le funzioni e il gameplay“.

Crypto Rabbit è stato il primo esperimento di questo genere: un coniglietto virtuale basato sulla tecnologia blockchain e che, oltre a poter essere personalizzato e interagire con il proprietario, poteva anche uscire per incontrare altri crypto rabbits, innamorarsi, partecipare a eventi e così via.

Non vediamo l'ora di scoprire come evolverà l'idea di Metaverso pensato da Xiaomi!

