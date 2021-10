Facebook cambia nome: cos’è Meta, cosa significa e quali sono le novità

Durante il Connect 2021 del 28 ottobre il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato una novità colossale per la celebre azienda nota soprattutto per il suo social network. Facebook – l'azienda, non il social! – ora ha un nuovo nome e cambia in Meta: si tratta di passo avanti importantissimo per la compagna statunitense, che svela le sue carte e i progetti dedicati alla realtà virtuale. Facebook diventa Meta e cogliamo l'occasione per fare chiarezza e capire cos'è il Metaverso, cosa significa e che cosa ci attende!

Facebook ha un nuovo nome: cambia in Meta e punta sulla realtà virtuale con il Metaverso

Lo ripetiamo ancora una volta a scanso di equivoci: l'azienda Facebook cambia nome in Meta, mentre il noto social continuerà ad esistere con il nome che tutti conosciamo. Per quanto riguarda l'altra grande domanda, ossia cos'è il Metaverso e cosa significa, la risposta è più semplice di quello che si pensi anche se leggermente fantascientifica: si tratta di una sorta di ibrido tra le odierne esperienze sociali online e la realtà. Infatti queste esperienza social verranno espanse in tre dimensioni o proiettate nel mondo fisico grazie a dispositivi appositi. Insomma, Facebook – o meglio Meta – punta sulla realtà virtuale e lo fa in grande stile.

Che cos'è il Metaverso?

Il termine Metaverso non è inedito ma arriva dal libro di fantascienza cyberpunk Snow Crash (del 1992) di Neal Stephenson: si tratta a tutti gli effetti di una realtà virtuale in internet, dove ogni utente viene rappresentato in modo 3D dal rispettivo avatar. Il Metaverso fantascientifico è un vero e proprio mondo alternativo, con una sua ampiezza e la possibilità di costruire negozi, locali e quant'altro, visitabili dagli utenti che si immergono nel mondo virtuale.

I piani per il futuro di Meta

La visione di Meta/Facebook del Metaverso è simile, come abbiamo visto poco sopra. Durante il Connect 2021 si è parlato di come potrebbero essere le esperienze all'interno di questa struttura durante il prossimo decennio tra connessione social, intrattenimento, giochi, fitness, lavoro, istruzione e commercio. Riducendo il tutto ancora di più, il Metaverso è rappresentato da spazi 3D che potranno essere condivisi con gli altri: internet diventa tridimensionale e visitabile. Ovviamente il tutto non sarà limitato solo alla realtà virtuale (e quindi ad appositivi visori) ma si potrà sfruttare anche in 2D e in AR.

In questo panorama Oculus Quest ottiene un posto importante: il visore per la realtà virtuale punterà in alto e non sarà più un semplice strumento di intrattenimento. E ora non resta che attendere come si evolveranno le cose! Che ne pensate di Meta, Facebook e il Metaverso? Vi piace questa nuova concezione oppure meglio il solito internet? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

