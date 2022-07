Nubia Z40S Pro vuole essere uno dei camera phone del 2022

Il 2022 non sarà solo l'anno di Z40 Pro, perché l'azienda ha confermato l'arrivo del nuovo Nubia Z40S Pro. Così come il suo sub-brand gaming Red Magic, anche Nubia ha deciso di introdurre la variante S per la fascia alta. Una scelta che punta a stratificare ulteriormente la proposta dei top di gamma, anche se il rischio di lanciare troppi modelli c'è sempre. Ma vediamo quali saranno le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

Nubia Z40S Pro in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Per il momento non abbiamo immagini complete di Nubia Z40S Pro, perciò non sappiamo ancora come sarà fatto. L'unica foto circolata in rete riguarda il pannello frontale, che sarebbe un display piatto (anziché curvo come Z40 Pro) con cornici ridotte; è possibile che Nubia abbia adottato uno stile completamente simmetrico in stile Nothing Phone (1), ma è ancora presto per darlo per assodato. È possibile che lo schermo rimanga invariato rispetto a Z40 Pro, pertanto sarebbe un display AMOLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 395 PPI, refresh rate a 144 Hz e sensore d'impronte ottico.

Specifiche tecniche

Una delle principali novità di Nubia Z40S Pro dovrebbe essere il System-on-a-Chip, sostituendo lo Snap 8 Gen 1 di Z40 Pro con il più recente Snapdragon 8+ Gen 1. Ciò significa una CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHZ + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 730, ma soprattutto un deciso miglioramento per consumi e temperature. La batteria potrebbe rimanere una capiente unità da 5.000 mAh, probabilmente con ricarica rapida a 80W e con ricarica magnetica a 15W. Il resto delle specifiche dovremmo comprendere dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia banda, speaker stereo e motore di vibrazione X-Axis.

Fotocamera

L'intenzione di Nubia Z40S Pro è quello di presentarsi come un camera phone degno di nota. Il sensore primario sarebbe il Sony IMX787 da 64 MP f/1.6 con stabilizzazione OIS, a cui si affiancherebbero un grandangolare da 50 MP con capacità di scattare anche in macro fino a 2 cm di distanza e un teleobiettivo periscopiale f/3.4 anch'esso con OIS. Così come il suo predecessore, per il sensore primario Nubia ha optato per una lente customizzata con lunghezza focale da 35 mm (rispetto ai soliti 25 mm); l'obiettivo è restituire un'inquadratura più vicina allo sguardo dell'occhio umano e un effetto bokeh più pronunciato. Questa lente sarà utilizzata anche per la modalità Ritratto a 50 mm, restituendo uno zoom 2x. Inoltre, ci sarà anche un sensore Flicker, implementato per evitare sfarfallii quando si scatta in presenza di luci artificiali.

Il comparto hardware sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di uno switch fisico che, una volta azionato, avvierà rapidamente la fotocamera. Lato software, Nubia ha sviluppato algoritmi di lavorazione RAW ottimizzati soprattutto per modalità Notturna, per migliorare colori, luminosità e dettagli nelle parti poco illuminate. Ci saranno anche filtri personalizzati 3D LUT per elaborare le immagini in fase di produzione.

Prezzo e data d'uscita

Nubia Z40S Pro sarà presentato ufficialmente il 20 luglio. Non sappiamo ancora quale sarà il suo prezzo, ma sicuramente non sarà inferiore ai 3.399 yuan/4.299 yuan di Z40 Pro (circa 500/600€).

Se volete saperne di più sull'attuale top di gamma Nubia Z40 Pro, date un'occhiata alla nostra recensione dedicata al flagship!

