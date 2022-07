Redmi K50i ufficiale: POCO X4 GT ha un nuovo gemello Global

In attesa di conoscere la serie K50S Pro, ormai confermata, nel mercato Global Redmi ha lanciato un interessante smartphone per la fascia media, cioè K50i. Il dispositivo riprende le linee di due modelli Redmi e POCO già arrivati nei vari mercati, mantenendo comunque una sua identità: qui trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Redmi K50i: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come si presenta dunque Redmi K50i 5G? Il nuovo modello dedicato al mercato indiato (si tratta di un terminale Global dedicato a questo paese) è uno smartphone che conosciamo già bene dato che è arrivato da noi come POCO X4 GT 5G. In entrambi i casi si tratta di rebrand, ossia di rifacimenti di Redmi Note 11T Pro (lanciato in Cina). Di conseguenza, il design resta lo stesso e prende tutto il meglio dello stile Deco di cui si avvalgono gli altri modelli.

E per quanto riguarda il display? Si tratta di un'unità IPS LCD da 6.6″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz, profondità colore 10-bit e certificazione DisplayMate A+, come le controparti cinesi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Cosa troviamo invece per l'hardware di Redmi K50i 5G? Seguendola strada del rebrand, le specifiche tecniche non possono non partire dal chipset sarà quindi una soluzione Dimensity 8100 con 6/8 GB RAM LPDDR5, storage 128/256 GB UFS 3.1 e raffreddamento al liquido con camera di vapore per tenere sotto controllo le temperature. Per la batteria abbiamo un'unità da 5.080 mAh con ricarica da 67W, proprio come POCO X4 GT. Non mancano NFC 3.0, il GPS, il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Presente anche il jack da 3.5 mm. Lato software abbiamo MIUI 13 su Android 12.

Infine, per quanto riguarda la fotocamera, si tratta invece di un triplo modulo da 64 + 8 +2 MP con un sensore principale Samsung GW1, grandangolo e macro. La selfie camera scelta è un sensore da 16 MP.

Redmi K50i 5G – Prezzo e uscita

Il “nuovo” Redmi K50i 5G arriva dunque nel mercato indiano in due configurazioni: la versione 6/128 GB ha un prezzo di circa 317€ (25.999 rupie), mentre la versione 8/256 GB costa circa 354€ (28.999 rupie). Costi affini a quanto visto con POCO anche qui in Italia. Difficile che questo smartphone arrivi da noi, se non come Redmi Note rebrandizzato, quindi abbastanza complessa come cosa. Intanto, potete consultare la recensione di X4 GT, che sostanzialmente è lo stesso telefono, per poi poterlo acquistare nel caso vi convincesse.

